Trending News

विमानात अचानक तरुणाचा धिंगाणा! कपडे काढून घातला गोंधळ, अखेर करावी लागली इमरजन्सी लँडिंग, पाहा Viral Video

Man Creates Chaos in Flight : एका आंतरराष्ट्रीय विमानातील प्रवाशाने कपडे काढून गोंधल घातला. यामुळे इमरजन्सी लँडिंग करावे लागले.
Viral Video Plane

Viral Video Plane

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Viral Video of misbehavior inside aircraft: उडत्या विमानातील अनेक विचित्र व्हिडिओ आपल्या समोर येत असतात. पण सध्या व्हायरल होत असलेल्या विमानातील व्हिडिओने सोशल मिडियावर धुमाकुळ घातला आहे. एका आंतरराष्ट्रीय विमानातील प्रवाशाने कपडे काढून गोंधल घातला. यामुळे इमरजन्सी लँडिंग करावे लागले.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Aeroplane
Video
Video Clip
clothes
video viral
plane
(video)
plane travel
viral video
viral post
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.