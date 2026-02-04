विमानात अचानक तरुणाचा धिंगाणा! कपडे काढून घातला गोंधळ, अखेर करावी लागली इमरजन्सी लँडिंग, पाहा Viral Video

Viral Video of misbehavior inside aircraft: उडत्या विमानातील अनेक विचित्र व्हिडिओ आपल्या समोर येत असतात. पण सध्या व्हायरल होत असलेल्या विमानातील व्हिडिओने सोशल मिडियावर धुमाकुळ घातला आहे. एका आंतरराष्ट्रीय विमानातील प्रवाशाने कपडे काढून गोंधल घातला. यामुळे इमरजन्सी लँडिंग करावे लागले. .नेमकं झाल काय?विमान व्हिएतनाममधील न्हा ट्रांग येथून बँकॉकला जात होते. एअर एशियाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानाने उड्डाण केल्यानंतर एका प्रवाशाने अचानक कपडे काढले आणि गोंधळ घालायला लागला. कोणालाच काही कळत नव्हते. त्या प्रवाशाने अंतरवस्त्रावरच विमानात इकडे -तिकडे पळापळ सुरु केली. यामुळे इतर प्रवाशीही भयभीत झाले..इमरजन्सी लँडिंगहा गोंधळ सुरु असतानाच विमानातील कर्मचाऱ्याने त्या प्रवाशाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो कोणाचेही ऐकत नव्हता. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आणि वैमानिकाने इमरजन्सी लँडिंग करण्याचा निर्णय घेतला..विमान लँड होताच त्या व्यक्तीने बाहेर पळण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले असून चौकोशी सुरु आहे. हा व्हिडिओ @fakeofforg या एक्स अकाउंवर शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या व्हिडिओला ४८११ व्ह्युज मिळाले आहेत. तसेच अनेक यूजर्संनी कमेंटचा वर्षाव केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.