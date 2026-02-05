Viral Video: पहिल्यांदाच ब्लिंकिटवर ऑर्डर! काकूंची प्रतिक्रिया पाहून नेटकरी झाले फिदा, व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video: ऑनलाइन शॉपिंग हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनला आहे. लोकांना आता बाजारात जाण्यापेक्षा मोबाईल अॅपद्वारे अगदी लहान वस्तू ऑर्डर करणे सोपे झाले आहे. ऑनलाइन शॉपिंग ही एक सामान्य गोष्ट आहे, खास करुन आजच्या तरुण पिढीसाठी तर हे खुपच नॉर्मल आहे. अनेक महिला आणि वृद्ध लोक अजूनही डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरण्याबद्दल थोडे घाबरतात. त्यांना चूक होण्याची किंवा पैसे गमावण्याची भीती वाटते. म्हणूनच, जेव्हा एखादी वृद्ध महिला पहिल्यांदाच ऑनलाइन ऑर्डर देते तेव्हा ती एक महत्त्वाची कामगिरी ठरते. यासंबंधीचा एक क्युट व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .हा व्हिडिओ कदाचित 17 सेकंदांचा असून, पण त्यात प्रेम, अभिमान आणि आनंद स्पष्टपणे दिसतो. व्हिडिओमध्ये दिसते की एक महिला आनंदाने तिच्या मुलीकडे येते, तिच्या चेहऱ्यावर एक मोठे हास्य असते. ती तिला सांगते की तिने ब्लिंकिटवर पहिल्यांदाच स्वतःची ऑर्डर दिली आहे. मुलगी सुरुवातीला आश्चर्यचकित होते, तिला विश्वास बसत नव्हता की तिची आई एकटीने अॅप वापरत असेल. मग, आई मान हलवते, तिचे डोळे चमकतात. तिचा आनंद बालिश आहे, जणू काही ती नुकतीच काहीतरी नवीन शिकली आहे. .त्यानंतर मुलगी आनंदाने तिच्या आईचे अभिनंदन करते. वातावरण अचानक अधिक आनंदी होते. तेवढ्यात, दुसरी मुलगी येते. खोलीत प्रवेश करताच ती तिच्या आईला मिठी मारते. कुटुंबाचे हे प्रेम आणि पाठिंबा नेटकरी देखील खुप आनंदी होतात. .सोशल मीडियावर लोकांना हा व्हिडिओ खूप आवडला आहे. अनेक वापरकर्ते लिहित आहेत की आईचा आनंद खूप निरागस आणि खरा असतो. काही लोक म्हणाले की छोट्या छोट्या गोष्टींमुळेच खरा आनंद मिळतो. तर अनेकांनी हार्ट इमोजी दिले आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर @vedikabaisa नावाच्या एक्स अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 51 हजारांहून अधिक लोकांनी तो पाहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.