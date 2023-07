भोपाळ : रस्त्यात मुलीची छेड काढणाऱ्या आणि वरुन पोलिसाला दादागिरीच्या भाषेत बोलणाऱ्या एका तरुणाला त्याच पोलिसानं चांगलाच हिसका दाखवला. भर रस्त्यात या तरुणाला चांगला चोप दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. (Viral Video Misbehaved by youth and bullied in Police youth was beaten on street)

व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक तरुण भर रस्त्यात एका मुलीला छेडछाड करत असताना तिथून जाणाऱ्या एका पोलीस कॉन्स्टेबलनं त्याला टोकण्याचा प्रयत्न केला. पण या तरुणानं त्या पोलिसावरच दादागिरी सुरु केली. त्यानंतर पोलीस आणि छेडछाड करणाऱ्या तरुणामध्ये झटापट सुरु झाली. (Latest Marathi News)

दरम्यान, हाच उचलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या तरुणाची पोलिसानं चांगलीच धुलाई केली. भर दिवसा रस्त्याच्या कडेला बराच वेळ त्यांच्यात ही झटापट सुरु होती. या घटनेचं तिथंच असलेल्या एका व्यक्तीनं मोबाईलमध्ये चित्रिकरण केलं. हाच व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे.