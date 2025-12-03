Viral Video: एका माकडाने सिंहिणीला पॅनने मारले अन् पुढे काय झाले... पाहा मजेदार व्हिडिओ

Monkey hits lioness with a pan viral video: वन्य प्राण्यांशी संबंधित व्हिडिओ रोजच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनतात. कधी सिंह आणि सिंहीणीमधील लढाई, तर कधी माकडांचा खोडसाळपणा लोकांचे लक्ष वेधून घेतो. सध्या असाच एक अतिशय मजेदार आणि आश्चर्यकारक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एका झाडावर एक माकड आणि सिंहीण दिसत आहे. असे दिसते की जणू दोघांमध्ये एक विचित्र संघर्ष सुरू आहे. सहसा लोक सिंहीची ताकद गृहीत धरू शकतात, परंतु या व्हिडिओमध्ये गोष्ट पूर्णपणे वेगळी दिसते, ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटते..माकडाने केली चांगलीच धुलाइहा व्हिडिओ नेचरवूम नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये एक माकड झाडावर आरामात बसलेला दिसतो, त्याच्या हातात पॅन आहे. सिंहीण झाडावर चढण्याचा प्रयत्न करताच, माकड लगेच तिच्यावर हल्ला करतो आणि पॅनने तिला वारंवार मारतो. सिंहीण माकडापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते. हे दृश्य इतके विचित्र आणि मजेदार आहे की प्रेक्षक हसण्यापासून रोखू शकत नाहीत. काही क्षणातच असे दिसते की माकडाच्या हल्ल्यांना कंटाळलेली सिंहीण झाडावरून खाली उतरते..व्हिडिओ तुफान व्हायरलजरी हा व्हिडिओ पाहताच पूर्णपणे वास्तववादी वाटत असला तरी, तो पूर्णपणे एआयने तयार केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आजकाल, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने, वास्तववादी प्राण्यांचे वर्तन दर्शविणारे व्हिडिओ तयार करणे सोपे झाले आहे. .म्हणूनच हा व्हिडिओ लोकांना वास्तववादी वाटतो आणि लवकरच व्हायरल झाला. यूजर्स त्यावर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. काही जण याला मजेदार म्हणत आहेत, तर काही जण एआय तंत्रज्ञान किती पुढे आले आहे याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.