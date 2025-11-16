Viral Yoga Video : छतावर योगा करत होती तरुणी, माकडाने केली हुबेहुब नक्कल; व्हिडिओ व्हायरल, नेटकऱ्यांनी केली प्रशंसा

सोशल मीडियात सध्या एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. यात एक तरुणी घराच्या छतावर योगा करताना दिसत आहे, पण तिच्यापासून थोड्यात अंतरावर भिंतीवर एक माकड बसले असून त्या महिलेच्या प्रत्येक योगासनाची अचूक नक्कल करताना दिसत आहे. आसन करताना माकडाच्या गांभीर्याने लोकांना हसू आवरता आले नाही. .या दुर्मिळ दृश्याने इंटरनेटवर खळबळ उडवून दिली. हा व्हिडिओ 'खुशबू_भाटी' या हँडलवरून इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला होता आणि तो ८९,००० हून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. लोकांनी याला सर्वात निरागस आणि मजेदार व्हिडिओ म्हटले आहे. वापरकर्त्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये मजेदार कमेंट्स पोस्ट केल्या. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "खोटे बोलू नकोस, तू तिच्या हालचालींची नक्कल करत आहेस." दुसऱ्याने टोमणा मारला, "भाऊ तिला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत आहे." कोणीतरी म्हटले, "इतके गोंडस दृश्य पाहून माझा दिवस आनंदात गेला." .माकडे खरोखरच मानवी हालचालींची नक्कल करतात ?तज्ज्ञांच्या मते, माकडे आणि वानर मानवी कृतींचे अनुकरण करण्यात पटाईत असतात. कधीकधी ते माणसांकडून वस्तू चोरतात, परंतु यावेळी, हे माकड काहीही चोरत नव्हते, तर फिटनेस क्लास घेत होते. लोकांनी या व्हिडिओला दिवसातील सर्वात गोंडस क्षण म्हटले. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "बघा तो किती सहज व्यायाम करत आहे." दुसऱ्याने म्हटले, "जर मी तिथे असतो तर मी घाबरून पळून गेलो असतो. एकूणच या माकडाने " सोशल मीडियावर चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.