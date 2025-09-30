Viral Video: महिलेच्या पर्समधून १० हजार पळवले अन् छतावर जाऊन बसले माकड; पैसे परत मिळण्यासाठी उपयोगी आली अनोखी आयडिया, पाहा व्हिडिओ

तुम्ही अनेकदा पाहिले असेल की पर्यटन स्थळांवर किंवा धार्मिक स्थळी अनेक माकडे असतात, जे पर्यटकांचे मोबाईल फोन, पाकीट आणि इतर अनेक मौल्यवान वस्तू घेऊन पळून जातात. पर्यटक माकडांना केळी आणि इतर अनेक खाद्यपदार्थ देत राहतात. तरीही, माकडे हातात जे काही मिळेल ते घेऊन पळून जातात. सध्या उत्तरप्रदेशातील प्रसिद्ध धार्मिक आणि पर्यटस्थळ वृंदावनमधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका माकडाने एका महिलेच्या पर्समधून १०,००० रुपयांच्या नोटांचा बंडल पळवला आणि नंतर ते माकड छतावर जाऊन बसले..व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल की छताच्या कठड्यावर बसलेल्या या माकडाच्या हातात ५०० रुपयांच्या नोटांचा बंडल आहे. व्हिडिओ बनवणारा म्हणतो, "पाहा, तुम्ही जेव्हाही वृंदावनला याल तेव्हा लक्षात ठेवा की एक माकड तुमच्या मौल्यवान वस्तू घेऊन पळून जाऊ शकतो. या माकडाने एका महिलेच्या पर्समधून दहा हजार रुपयांच्या नोटांचा बंडल चोरला आणि आता ते परत मिळवण्यासाठी त्याच्याच्या कडे खाद्यापदार्थ आणि कोल्ड्रिंक्स फेकली जात आहेत." व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल की एक सुरक्षा रक्षक माकडाकडे फळे फेकत आहे. माकड फळ पकडते आणि पैसे खाली फेकते. या व्हिडिओवरील लोकांनी भन्नाट कमेंट्स केल्या आहेत. .लोकांनी काय म्हटले ? माकडाच्या या व्हिडिओबद्दल, एका युजरने म्हटले आहे की, "त्याला माहित नाही की त्याच्याकडे असलेल्या पैशात तो किती फळे खरेदी करु शकेल." दुसऱ्याने लिहिले, "माकड एक श्रीमंत माणूस निघाला." तिसऱ्या युजरने लिहिले लिहिले, "प्रभु, या सर्व पैशातून फळे आणा, तुमचा संपूर्ण समुदाय ते खाईल." चौथ्या युजरने लिहिले, "तुम्ही चोर बनण्याचा प्रयत्न करत आहात का ? मी एका फ्रुटीसाठी १०,००० रुपये परत केले." व्हिडिओचा कमेंट सेक्शन हसणाऱ्या इमोजींनी भरलेला आहे आणि अनेकांनी रेड हार्ट इमोजी देखील शेअर केल्या आहेत. व्हिडिओला ६९,००० हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत . .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.