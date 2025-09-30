Trending News

Viral Video: महिलेच्या पर्समधून १० हजार पळवले अन् छतावर जाऊन बसले माकड; पैसे परत मिळण्यासाठी उपयोगी आली अनोखी आयडिया, पाहा व्हिडिओ

Vrindavan Viral Video : पर्यटनस्थळी किंवा धार्मिक स्थळी अनेकदा माकडे उपद्रव करतात. अनेक वेळा पर्यटकांजवळी वस्तू पळवून नेतात. मात्र त्या परत मिळवताना चांगलीच दमछाक होते. अनेक क्लृप्त्या वापरुन वस्तू मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

तुम्ही अनेकदा पाहिले असेल की पर्यटन स्थळांवर किंवा धार्मिक स्थळी अनेक माकडे असतात, जे पर्यटकांचे मोबाईल फोन, पाकीट आणि इतर अनेक मौल्यवान वस्तू घेऊन पळून जातात. पर्यटक माकडांना केळी आणि इतर अनेक खाद्यपदार्थ देत राहतात. तरीही, माकडे हातात जे काही मिळेल ते घेऊन पळून जातात. सध्या उत्तरप्रदेशातील प्रसिद्ध धार्मिक आणि पर्यटस्थळ वृंदावनमधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका माकडाने एका महिलेच्या पर्समधून १०,००० रुपयांच्या नोटांचा बंडल पळवला आणि नंतर ते माकड छतावर जाऊन बसले.

