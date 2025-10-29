Viral Video : ज्वेलरी शॉपमध्ये मुलीला चोरी करायला शिकवत होती आई, पण 'या' छोट्या चुकीमुळे झाला पर्दाफाश; व्हिडिओ पाहून तुम्हीही व्हाल चकित

सोशल मीडिया हे एक असे व्यासपीठ आहे जिथे रोज नवीन काही ना काही व्हायरल होत असते. कधीकधी आपण असे काही पाहतो जे आपल्याला हसवते, परंतु कधीकधी काही दृश्ये पाहून आपण हैराण होतो. असाच एक व्हिडिओ अलीकडेच समोर आला आहे जो तुम्हाला थक्क करेल. व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक महिला चोर आहे जी सोने चोरण्यासाठी दागिन्यांच्या शोरूममध्ये आली आहे. ती तिच्या मुलीलाही या कामासाठी सोबत घेऊन येते. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला ती महिला चोर तिच्या मुलीला चोरीची कला शिकवण्यासाठी येताना दिसेल. दोघी शोरूममध्ये एकत्र बसल्या आहेत आणि सोन्याची अंगठी मागत आहेत. शोरूममधील महिला कर्मचारी त्यांना एकामागून एक अनेक सोन्याच्या अंगठ्या आणि कानातले दाखवते. दरम्यान, ती महिला हुशारीने अंगठी उचलते आणि त्याऐवजी बनावट अंगठी लावते. हे दृश्य तुम्हाला थक्क करेल..पतीला प्रेयसीसह रंगेहात पकडलं, संतापलेल्या बायकोनं रस्त्यावरच चपलांनी हाणलं, प्रेयसी लॉजमधून पसार; VIDEO तुफान व्हायरल.पुढे, तुम्हाला दिसेल की अंगठी चोरल्यानंतर, ती महिला तिच्या मुलीला देते, जी ती लगेच तिच्या पर्समध्ये लपवते. पण शोरूमच्या सीसीटीव्हीमध्ये सर्व काही कैद झाल्यावर त्यांची फसवणूक उघडकीस आली. हा व्हिडिओ @gharkekalesh या हँडलवरून इंस्टाग्रामवर देखील शेअर करण्यात आला होता..FAQs हा व्हिडिओ कुठे शेअर झाला आहे?– इंस्टाग्रामवरील @gharkekalesh या अकाऊंटवर. महिलेने चोरी कशी केली?– तिने खऱ्या अंगठीऐवजी बनावट अंगठी ठेवून सोन्याची अंगठी चोरली. या चोरीत तिच्या मुलीची काय भूमिका होती?– मुलीने चोरी केलेली अंगठी पर्समध्ये लपवली. त्यांचा पर्दाफाश कसा झाला?– शोरूमच्या सीसीटीव्हीमध्ये संपूर्ण घटना कैद झाली. व्हिडिओ पाहून लोकांची प्रतिक्रिया कशी होती?– लोक हैराण आणि आश्चर्यचकित झाले. हा व्हिडिओ कोणत्या प्रकारच्या घटनेचे उदाहरण आहे?– पालकांच्या चुकीच्या शिकवणीचे आणि गुन्हेगारी संस्काराचे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.