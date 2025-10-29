Trending News

Viral Video : ज्वेलरी शॉपमध्ये मुलीला चोरी करायला शिकवत होती आई, पण 'या' छोट्या चुकीमुळे झाला पर्दाफाश; व्हिडिओ पाहून तुम्हीही व्हाल चकित

Viral Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यात आई तिच्या मुलीला चोरी शिकवत आहे. महिला आणि तिची मुलगी दागिन्यांच्या शोरूममध्ये सोन्याच्या अंगठ्या पाहण्याच्या बहाण्याने गेल्या होत्या.
CCTV footage captures a mother teaching her daughter to steal jewelry from a gold shop — the shocking video has now gone viral online.

सोशल मीडिया हे एक असे व्यासपीठ आहे जिथे रोज नवीन काही ना काही व्हायरल होत असते. कधीकधी आपण असे काही पाहतो जे आपल्याला हसवते, परंतु कधीकधी काही दृश्ये पाहून आपण हैराण होतो. असाच एक व्हिडिओ अलीकडेच समोर आला आहे जो तुम्हाला थक्क करेल. व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक महिला चोर आहे जी सोने चोरण्यासाठी दागिन्यांच्या शोरूममध्ये आली आहे. ती तिच्या मुलीलाही या कामासाठी सोबत घेऊन येते.

