Viral Video: लिफ्ट बिघडली तरी लोक बाहेरच निघेना! दादर स्टेशनवरचा धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

viral video: मुंबईतील लोक नेहमीच घडाळ्याच्या काटेवर पळत असतात असे अनेकवेळा ऐकले असेल. सध्या सोशल मिडियावर दादर स्टेशनवरचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
Puja Bonkile
Updated on

मुंबईमधील लोकलमध्ये प्रचंड गर्दी असते. सोशल मिडियावर गर्दीने भरलेल्या लोकलचे अनेक व्हिडिओ पाहाया मिळतील. पण ही गर्दी आता लोकल पुरतीच मर्यादित न राहता लिफ्टमधून ब्रिजवर जाण्यासाठी लोक प्रचंड गर्दी करताना दिसत आहे.

