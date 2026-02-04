Viral Video: लिफ्ट बिघडली तरी लोक बाहेरच निघेना! दादर स्टेशनवरचा धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

मुंबईमधील लोकलमध्ये प्रचंड गर्दी असते. सोशल मिडियावर गर्दीने भरलेल्या लोकलचे अनेक व्हिडिओ पाहाया मिळतील. पण ही गर्दी आता लोकल पुरतीच मर्यादित न राहता लिफ्टमधून ब्रिजवर जाण्यासाठी लोक प्रचंड गर्दी करताना दिसत आहे. .सध्या सोशल मिडियावर दादर स्टेशनवरील व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. प्लॅटफॉर्मवरच्या लिफ्टमध्ये इतकी गर्दी आहे की वजनामुळे लिफ्ट बिघडली. या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्साच वर्षाव करण्यात आला आहे..व्हायरल व्हिडिओत दिसत आहे की लिफ्टमध्ये लोक जास्त झाल्याने ती बिघडली आहे. पण तरी सुध्दा लोक काही बाहेर निघायला तयार नाहीत. तेथे लोक १५ ते २० मिनिटं एकमेकाशी भांडत होते. लिफ्टच्या बाहेर खुप गर्दी होती. लोक जिना चठून वर जाऊ शकले असते पण ते लिफ्टच्या बाहेरच थांबले होते..हा व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ @metromumbailive या इस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा व्हिडिओ 24 हजारांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे. दादरमधीला व्हायपल होत असलेल्या या व्हिडिओ दिसते की लिफ्टमध्ये लोक खुप वाढली, त्यामुळे लिफ्ट वजन उचलू शकली नाही आणि ती बिघडली. प्रत्येक लिफ्ट क्षमतेनुसार कार्य करते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.