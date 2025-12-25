Trending News

Christmas Viral Video: ख्रिसमसची खास सुरुवात, मुंबई चर्चचा व्हिडिओ पाहिलात का?

Mumbai Church Viral Video: आज सर्वत्र ख्रिसमस उत्साहात साजरा केला जात आहे. मुंबईतील चर्चचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
Christmas Viral Video

Mumbai Church Viral Video

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Mumbai Church Viral Video: आज सर्वत्र ख्रिसमस मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जात आहे. ख्रिसमच्या आदल्यादिवशी ख्रिश्चन लोक चर्चमध्ये जातात. मध्यरात्री येशू ख्रिस्ताचा जन्म साजरा करतात. प्रार्थना करतात, कॅरोल असते. पण सध्या मुंबईतील चर्चचा अक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात प्रत्येकजणजण स्तंभ उभे असलेले दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
Christmas Festival
viral
Mumbai
Video
Video Clip
instagram
video viral
(video)
christmas
viral video
viral post
Christmas Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com