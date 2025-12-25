Christmas Viral Video: ख्रिसमसची खास सुरुवात, मुंबई चर्चचा व्हिडिओ पाहिलात का?

Mumbai Church Viral Video: आज सर्वत्र ख्रिसमस मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जात आहे. ख्रिसमच्या आदल्यादिवशी ख्रिश्चन लोक चर्चमध्ये जातात. मध्यरात्री येशू ख्रिस्ताचा जन्म साजरा करतात. प्रार्थना करतात, कॅरोल असते. पण सध्या मुंबईतील चर्चचा अक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात प्रत्येकजणजण स्तंभ उभे असलेले दिसत आहे. .व्हायरल होत असलेल्या मुंबई चर्चच्या व्हिडिओत जे दिसले ते कोणत्याच चर्चमध्ये दिसले नसेल. ख्रिसमसच्या काळात म्हटली जाणारी धार्मिक आणि आनंदाची गाणी म्हणजे ख्रिसमस कॅरोल्स. पण मुंबईतील आयकॉनिक सेंट थॉमस कॅथेड्रलमध्ये ख्रिसमसची सुरुवात हटके पद्धतीने करण्यात आली. कॅऱोल आणि ख्रिसमसच्या सेलिब्रेशनआधी या चर्चमध्ये भारताचं राष्ट्रीय गीत गाण्यात आले आहे. देशातील एकतेचा संदेश देण्यात आला. व्हिडिओत सर्वजण चर्चमध्ये शांत, स्तब्ध उभे असून राष्ट्रगीत गाताना दिसत आहे. .मुंबईतील हे चर्च एक ऐतिहासिक आणि जूनं चर्च आहे. हे चर्च ब्रिटिश काळात बांधले गेले आहे. हे चर्च भव्य कमानी, रंगीत काचेच्या खिडक्या आणि उंच घड्याळ मनोऱ्यासाठी प्रसिद्ध आहे. याला युनेस्कोचा हेरिटेज पुरस्कारही मिळाला आहे. .हा व्हायरल व्हिडिओ _aamchi_mumabi_ या इंस्टा अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. याला ९३३१ लाइक्स मिळाले आहेत. तसेच कमेंट्सा वर्षाव झाला आहे. एका यूजरने कमेंट केली की भारत ग्रेट आहे, तर दुसऱ्याने खुप छान, तर अनेक यूजर्संनी हार्ट इमोजी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.