Viral Video: चार वर्षांच्या बालिकेला सेविकेची मारहाण, जमिनीवर आपटले अन्... व्हिडिओ पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल

Viral Video: मुलीच्या पालकांनी तक्रार केल्यानंतर, फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आणि आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले. पोलिस निरीक्षकांनी पुढे सांगितले की इतर कोणत्याही पालकांनी अशा प्रकारच्या हल्ल्यांची तक्रार केलेली नाही आणि ही पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले आहे.
Child Abuse Case: हैदराबादमधून लहान मुलांना मारहाण करण्याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्यामुळे शाळांमधील सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. येथील एका खाजगी शाळेतील चार वर्षांच्या नर्सरी विद्यार्थ्यीनीला एका महिला सपोर्ट स्टाफ सदस्याने बेदम मारहाण केली, नंतर त्या महिलेला अटक करण्यात आली, असे एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे.

