Viral Video: चार वर्षांच्या बालिकेला सेविकेची मारहाण, जमिनीवर आपटले अन्... व्हिडिओ पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल

Child Abuse Case: हैदराबादमधून लहान मुलांना मारहाण करण्याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्यामुळे शाळांमधील सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. येथील एका खाजगी शाळेतील चार वर्षांच्या नर्सरी विद्यार्थ्यीनीला एका महिला सपोर्ट स्टाफ सदस्याने बेदम मारहाण केली, नंतर त्या महिलेला अटक करण्यात आली, असे एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे..व्हिडिओत स्पष्ट दिसलेशनिवारी जीडीमेटला येथील शापूर नगर येथे ही घटना घडली, जेव्हा आरोपी मुलीला शौचालयात घेऊन गेला. तक्रारीनुसार, मदतनीसाने मुलीवर वारंवार मारहाण केली, एकदा तर तिला जमिनीवर ढकलले. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये ती महिला मुलीला मारहाण करताना, जमिनीवर फेकताना, तिचे डोके जमिनीवर आपटताना आणि गळा दाबताना दिसत आहे..मारहाण करणाऱ्या महिलेचे नाव लक्ष्मी आहे. पोलिसांनी रविवारी सांगितले की, शाळेच्या वेळेनंतर हा प्रकार घडला जेव्हा मुलीची आई, जी त्याच शाळेत बस कंडक्टर म्हणून काम करते, मुलांना सोडण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी तिची मुलगी शाळेच्या आवारात होती..Viral Video: प्रवाशांच्या बॅगा थेट समुद्रात! व्हिडिओ पाहून लोक हैराण; नेमकं घडलं तरी काय?.जीडीमेटला पोलिस निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही महिलांमध्ये पटत नव्हते आणि लक्ष्मीला कदाचित तरुण कर्मचारी, जी एका चार वर्षांच्या मुलीची आई आहे, त्यामुळे नोकरी जाण्याची भीती वाटत असावी. या संघर्षामुळेच हा हिंसक हल्ला झाला असावा, असे मानले जाते, जे एका शेजाऱ्याने कॅमेऱ्यात कैद केले आहे..मुलीच्या पालकांनी तक्रार केल्यानंतर, फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आणि मारहाण करणाऱ्या महिलेला ताब्यात घेण्यात आले. पोलिस निरीक्षकांनी पुढे सांगितले की इतर कोणत्याही पालकांनी अशा प्रकारच्या हल्ल्यांची तक्रार केलेली नाही आणि ही एक वेगळी घटना असल्याचे दिसून येते. तपास सुरू आहे..