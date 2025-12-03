Trending News

Viral Video: डोक्यावर पदर अन् हातात गिटार, एका रात्रीत व्हायरल झालं नव्या वधुचं गाणं, पाहा व्हिडिओ

Viral Video: नव्या वधुने चेहरा झाकला जाईल एवढा डोक्यावर पदर घेणे ही एक परंपरा आहे. पण सध्या सोशल मिडियावर अशाच एका नव्या वधुचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
New Bride Viral Video: सध्या लग्नाचा सिझन सुरु आहे. लग्नानंतर नव वधुच्या तोंडून उखाणे ऐकले असेल. पण सध्या अशा एका नव्या वधुचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात ती हाताने गिटार वाजवतांना दिसत आहे. नव्या वधुचा हा व्हिडिओ एका रात्रीत व्हायरल झाला आहे.

