Viral Video: डोक्यावर पदर अन् हातात गिटार, एका रात्रीत व्हायरल झालं नव्या वधुचं गाणं, पाहा व्हिडिओ

New Bride Viral Video: सध्या लग्नाचा सिझन सुरु आहे. लग्नानंतर नव वधुच्या तोंडून उखाणे ऐकले असेल. पण सध्या अशा एका नव्या वधुचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात ती हाताने गिटार वाजवतांना दिसत आहे. नव्या वधुचा हा व्हिडिओ एका रात्रीत व्हायरल झाला आहे. .नव्या वधुला पाहण्यासाठी महिला मंडळीची गर्दी होत असते. अशाच गर्दीने वेढलेल्या नव वधुने गिटार वाजवत सुंदर गीत सादर केले आहे. व्हायरल व्हिडिओत इतर महिला देखील तीला गाण म्हणण्यास साथ देतात. तिच्या डोक्यावर घुंघट दिसत आहे. तसेच तिच्या आजुबाजुला अनेक महिला बसलेल्या दिसत आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घुँघट की इज़्ज़त और सँगीत से प्रेम , दोनों का मान इस लड़की ने बखूबी रखा है। भगवान इस जोड़े को लम्बी उम्र और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दें। असे लिहिले आहे. .नव वधुने "एक दिन आप यू हमको मिल जायेंगे" असे गाणं गायले आहे. तिला घुंघटमध्ये पाहून अनेकांना वाटले असेल तर या नव्या वनधुला काय गिटार वाजवता येणार...?पण जसे ती गिटार वाजवायला सुरुवात करते तसे सगळेच थक्क होतात. तिचा आवाज एवढा मधुर आहे की डोळे बंद करुन ऐकले तर एखादी गायिकाच गात आहे असं वाटेल. .सोशल मिडियावर rohitmzn2011 या इंस्टा अकाउंटवर हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यावर नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया येत आहे. नव वधुचे कौतुक देखील नेटकरी करत आहेत. एका नेटकऱ्याने रॉकस्टार सून अशी कमेंट केला आहे. तर अनेकांनी स्माइली इमोजी आणि हार्ट दिले आहे.