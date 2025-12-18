Trending News

Viral Video: 'अरे पैसा नही चाहिये', रेल्वे स्टेनशवरील बाप-लेकीची गोड व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video Father Daughter: ट्रेन सुरू होताच, बाय म्हणण्याऐवजी, मुलीने तिच्या वडिलांना एक फिंगर हार्ट दाखवले. पण वडिलांना वाटले की तिची मुलगी पैसे मागत आहे आणि लगेचच खिशातून ५०० रुपये काढून तिला दिले.
Viral Video: शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी घराबाहेर पडणे हा नेहमीच भावनिक क्षण असतो. मुलांच्या प्रगतीचा अभिमान असूनही, त्यांच्या पालकांपासून वेगळे होणे त्यांचे हृदय दुखावते. अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये या भावनिक बंधनाचे दृष्य पाहायला मिळते. ज्यामध्ये वडील आणि मुलीमधील निरागस प्रेम लोकांच्या डोळ्यात अश्रू आणते. व्हिडिओमध्ये, मुलगी तिच्या वडिलांना रेल्वे स्टेशनवर निरोप देताना रेकॉर्ड करते. वडील प्लॅटफॉर्मवर उभे आहेत, त्यांच्या मुलीकडे प्रेमळ नजरेने पाहत आहेत. त्यांच्या दोघांच्याही डोळ्यांत वेगळेपणाचे दुःख स्पष्टपणे दिसून येते.

