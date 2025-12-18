Viral Video: 'अरे पैसा नही चाहिये', रेल्वे स्टेनशवरील बाप-लेकीची गोड व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video: शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी घराबाहेर पडणे हा नेहमीच भावनिक क्षण असतो. मुलांच्या प्रगतीचा अभिमान असूनही, त्यांच्या पालकांपासून वेगळे होणे त्यांचे हृदय दुखावते. अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यामध्ये या भावनिक बंधनाचे दृष्य पाहायला मिळते. ज्यामध्ये वडील आणि मुलीमधील निरागस प्रेम लोकांच्या डोळ्यात अश्रू आणते. व्हिडिओमध्ये, मुलगी तिच्या वडिलांना रेल्वे स्टेशनवर निरोप देताना रेकॉर्ड करते. वडील प्लॅटफॉर्मवर उभे आहेत, त्यांच्या मुलीकडे प्रेमळ नजरेने पाहत आहेत. त्यांच्या दोघांच्याही डोळ्यांत वेगळेपणाचे दुःख स्पष्टपणे दिसून येते. .वडिलांना वाटले की मुलगी पैसे मागत आहेनिरोप देताना, मुलीने तिच्या वडिलांना प्रेम व्यक्त करण्यासाठी "फिंगर हार्ट" दाखवते. हे एक प्रेमाचे प्रतिक मानले जाते. पण वडिलांना त्या हावभावाचा अर्थ समजला नाही. त्यांना वाटले की ती पैसे मागत आहे. त्याच्या निरागसतेने, त्याने लगेच 500 रुपये काढले आणि तिला दिले. या क्षणाने मुलगी भावूक झाली आणि ती हसली..Viral Video: किती गोड! आजोबांनी रेल्वेत आजीसाठी केलं असं काही... व्हायरल व्हिडिओ पाहून आनंदाश्रू उभे राहतील.मुलीने तिच्या भावना शेअर केल्याव्हिडिओ शेअर करताना मुलीने लिहिले की तिची पिढी अशा निष्पाप आणि प्रामाणिक पालकांसोबत वाढली आहे. तिने पुढे म्हटले की फक्त पालकांमध्येच लहानसहान हावभावांमध्येही प्रेम शोधण्याची निरागसता असते. वडिलांच्या निष्पाप प्रतिक्रियेने लोकांना आठवण करून दिली की पालकांचे प्रेम प्रत्येक छोट्या गोष्टीत लपलेले असते, जरी ते एखाद्या हावभावाचा चुकीचा अर्थ लावत असले तरीही. .हा व्हिडिओ पोस्ट होताच त्यावर कमेंटचा वर्षाव झाला. अनेक यूजर्संना बाप-लेकीच्या नात्याची ही झलक अतिशय गोड असल्याचे म्हटले. एका यूरने लिहिले की अशा निष्पाप भावनांना जपले पाहिजे. तर काहींनी म्हटले की या व्हिडिओमुळे त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पालकांची आठवण झाली आणि पालकांचे प्रेम ही जगातील सर्वात खरी गोष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.