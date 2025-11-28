Viral Video: प्रवाशांच्या बॅगा थेट समुद्रात! व्हिडिओ पाहून लोक हैराण; नेमकं घडलं तरी काय?

Trending News: समुद्र प्रवास अविश्वसनीयपणे रोमांचक असतो. सर्वत्र दुरपर्यंत पाणीच पाणी हे खूपच भयावह असते. जेव्हा एखाद्याचा जीव धोक्यात असतो किंवा त्यांचे सामान वाहून जाते तेव्हा हा प्रवास आणखी भयानक बनतो. अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जो सर्वांनाच धक्का देतो. या व्हिडिओमध्ये लोकांचे सामान समुद्रात तरंगताना दिसत आहे. हा प्रकार थायलंडमध्ये घडल्याचा दावा केला जात आहे, जिथे अनेक पर्यटकांच्या बॅगा एका बोटीच्या वरच्या डेकवरून समुद्रात पडले..ही घटना थायलंडमधील दोन लोकप्रिय पर्यटन बेटे असलेल्या कोह ताओ आणि कोह समुई दरम्यान घडली. बोटीतील एका पर्यटकाने ही घटना कॅमेऱ्यात कैद केली आणि ती टिकटॉकवर शेअर केली. नंतर हा व्हिडिओ विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल झाली. व्हिडिओमध्ये, सूटकेस आणि बॅकपॅक पाण्यात तरंगताना दिसत आहेत, तर क्रू मेंबर्स ते बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वृत्तानुसार, काही प्रवाशांचे पासपोर्ट आणि प्रवास विम्याची कागदपत्रेही वाहून गेली आहेत. .प्रवाशांनी केला निष्काळजीपणाचा आरोपया घटनेमुळे नागरिकांनध्ये संताप व्यक्त होत आहे. अनेकांनी बोट कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे सामान योग्यरित्या सुरक्षित न ठेवल्याबद्दल निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. याव्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव झाला आहे. एका यूजरने कमेंट केली की मी सध्या फेरीत आहे, 'मला विश्वासच बसत नाहीये, की मी हा व्हिडिओ पाहत आहे आणि तो जगत आहे,' तर अनेक नेटकऱ्यांनी हसण्याचे इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.