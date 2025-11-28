Trending News

Viral Video: प्रवाशांच्या बॅगा थेट समुद्रात! व्हिडिओ पाहून लोक हैराण; नेमकं घडलं तरी काय?

Viral travel mishap video: कल्पना करा की तुम्ही समुद्र प्रवासावर आहात आणि अचानक तुमचे सामान समुद्रात पडले. अशा परिस्थितीमुळे कोणालाही दुःख होईल हे स्पष्टच आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडिओमध्ये असेच एक दृश्य दाखवण्यात आले आहे, ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
Viral Video

Viral Video

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Trending News: समुद्र प्रवास अविश्वसनीयपणे रोमांचक असतो. सर्वत्र दुरपर्यंत पाणीच पाणी हे खूपच भयावह असते. जेव्हा एखाद्याचा जीव धोक्यात असतो किंवा त्यांचे सामान वाहून जाते तेव्हा हा प्रवास आणखी भयानक बनतो. अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जो सर्वांनाच धक्का देतो. या व्हिडिओमध्ये लोकांचे सामान समुद्रात तरंगताना दिसत आहे. हा प्रकार थायलंडमध्ये घडल्याचा दावा केला जात आहे, जिथे अनेक पर्यटकांच्या बॅगा एका बोटीच्या वरच्या डेकवरून समुद्रात पडले.

Loading content, please wait...
Social Media
Travel
viral
Video
Video Clip
video viral
ocean
bags
(video)
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com