Viral Video: PM मोदींनी फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत दुकानात चहा घेतला अन् केलं UPI पेमेंट

नवी दिल्ली : देशभरात आज ७५ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जात आहे. दिल्लीतील कर्तव्यपथावर होणाऱ्या या सोहळ्याच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे प्रमुख पाहुणे आहेत. मॅक्रॉन कालच भारतात दाखल झाले आहेत.

त्यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावलेल्या UPI पेमेंटचा डेमो दिला. त्यासाठी त्यांनी आधी चहाच्या दुकाना चहा घेतला आणि मग पेमेंट केलं. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. (Viral Video PM Modi took tea in a shop with French President Macron and made UPI payment)