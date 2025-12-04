Trending News
Viral Video : अजगराने गिळलं अख्खं हरीण, रस्त्याच्या मधोमध आले अन् झाली भयानक अवस्था; व्हिडिओ पाहून येईल अंगावर काटा
Python Swallows Deer : हा व्हिडिओ काही तासांतच सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला. वन विभागाने लोकांना सूचना दिली की अशा परिस्थितीत प्राण्यांपासून दूर राहणे आणि त्वरित माहिती देणे अत्यावश्यक आहे.
केरळच्या वायनाड जिल्ह्यात लोकांना थक्क करणारे दृश्य घडले.रस्त्यावर अचानक एक प्रचंड अजगर दिसला. त्याने एका मोठे हरीण गिळले होते आणि त्यामुळे त्याला हलताही येत नव्हते. अशातच ते अजगर रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करत होते. या जंगली मार्गावर वन्य प्राणी सामान्य आहेत, अख्ख हरीण गिळलेले अजगर पाहून मात्र लोकांची बोबडीच वळली.