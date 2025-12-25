Trending News

Viral Video: शाळेच्या गणवेशातील लहान मुलीचा 'मैं निकला गड्डी लेके' गाण्यावर क्युट डान्स ,पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Small school girls dance viral video: व्हायरल व्हिडिओमध्ये शाळेच्या गणवेशात एक लहान गोड मुलगी स्टेजवर डान्स करताना दिसत आहे. ती मुलगी गदर चित्रपटातील एका गाण्यावर नाचताना दिसत आहे. यादरम्यान, ती तिच्या उर्जेने आणि गोंडस हावभावांनी सर्वांचे मन जिंकते.
Viral Video: मुले अनेकदा त्यांच्या निरागसतेने लोकांची मने जिंकतात. त्यांचे गोड बोलणे आणि सुंदर हास्य सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणते. सोशल मीडियावर मुलांच्या गोंडस व्हिडिओंची चर्चा आहे. आजकाल शाळेच्या गणवेशातील एक मुलगी तिच्या गोंडस नृत्याने सोशल मिडियावर यूजर्संची मने जिंकत आहे. मुलीचा आत्मविश्वास, भाव आणि स्टाइल पाहून लोक प्रभावित झाले आहेत. व्हिडिओमध्ये, शाळेच्या गणवेशातील एक मुलगी स्टेजवर नृत्य करताना दिसत आहे. ती "गदर" मधील एका गाण्यावर नाचताना दिसत आहे. ती कधी डोळे बंद करते, कधी लाजाळूपणे, तर कधी गोड हावभाव करते.

