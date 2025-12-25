Viral Video: शाळेच्या गणवेशातील लहान मुलीचा 'मैं निकला गड्डी लेके' गाण्यावर क्युट डान्स ,पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video: मुले अनेकदा त्यांच्या निरागसतेने लोकांची मने जिंकतात. त्यांचे गोड बोलणे आणि सुंदर हास्य सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणते. सोशल मीडियावर मुलांच्या गोंडस व्हिडिओंची चर्चा आहे. आजकाल शाळेच्या गणवेशातील एक मुलगी तिच्या गोंडस नृत्याने सोशल मिडियावर यूजर्संची मने जिंकत आहे. मुलीचा आत्मविश्वास, भाव आणि स्टाइल पाहून लोक प्रभावित झाले आहेत. व्हिडिओमध्ये, शाळेच्या गणवेशातील एक मुलगी स्टेजवर नृत्य करताना दिसत आहे. ती "गदर" मधील एका गाण्यावर नाचताना दिसत आहे. ती कधी डोळे बंद करते, कधी लाजाळूपणे, तर कधी गोड हावभाव करते. .व्हिडिओमध्ये, ती लहान मुलगी "गदर" चित्रपटातील "मैं निकला गड्डी लेके..." या गाण्यावर डान्स करताना दिसत आहे. गाणे सुरू होताच, ती पूर्ण आत्मविश्वासाने नाचू लागते. तिची पावले ऊर्जा आणि आत्मविश्वासाने भरलेली आहेत आणि तिचे भाव आणखी आश्चर्यकारक आहेत. नृत्यादरम्यान, ती कधीकधी डोळे मिटून हावभाव करते आणि कधीकधी हातांनी तिचा चेहरा झाकते..इतक्या लहान वयात मुलीच्या आत्मविश्वासपूर्ण नृत्याने लोक प्रभावित झाले. नृत्य करताना ती ज्या पद्धतीने तिच्या शिक्षिकेशी हावभावांद्वारे संवाद साधते ते खरोखरच उल्लेखनीय आहे. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, लोक मुलीच्या गोंडसपणाचे कौतुक करणे थांबवू शकले नाहीत. .नेटकरीच्या प्रतिक्रियाइंस्टाग्रामवर the_humourous_bro नावाच्या अकाउंटवरून शेअर केलेला हा व्हिडिओ लवकरच व्हायरल झाला. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "तिचा क्युटनेस ." या व्हिडिओला जवळपास १.५ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत मुलीच्या गोंडसपणावर प्रेमाचा वर्षाव केला..व्हिडिओवर कमेंट करताना एका युजरने लिहिले, "आणि मी आता वितळत आहे." दुसऱ्या युजरने म्हटले, "गोंडसपणा ओव्हरलोड आहे." दुसऱ्या युजरने लिहिले, "वाह, ती किती गोंडस आहे." दुसऱ्या युजरने म्हटले, "ती मुलगी तिच्या शाळेच्या गणवेशात खूप गोंडस दिसतेय.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.