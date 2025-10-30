Video : पापा की परीने एक्टिवला विमान समजलं अन् थेट हवेत उडवलं, व्हायरल व्हिडिओ एकदा बघाच

Trending Video : सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तेजीने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ बघून अनेकजण लोळून हसले आहेत तर काहींनी काळजीने कमेन्ट केल्या आहेत. एक मुलगी रस्त्यावर स्कूटी चालवून स्टंट करण्याचा प्रयत्न करत होती. मागच्या एका चाकावर स्कूटी उभी करू पाहत होती. पण अचानक तोल गेला आणि ती खाली पडली स्कूटी देखील अंगावर पडली. .रस्त्यावर उभे असलेले लोक ही घटना निवांतपणे पाहत होते. शेजारी उभा असलेला एक पोलिसवाला पुढे सरसावला आणि त्या मुलीला उठण्यासाठी मदत केली. या मुलीने स्कूटीचा स्टँडही काढला नव्हता. हा व्हिडिओ कुठला आहे ते अद्याप कळले नाहीये पण पापा की परी उडाया स्कूटर या कॅपशनने हे शेअर करण्यात आले आहे..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.काही लोकांनी याला एआय व्हिडिओ म्हटले आहे तर काही लोकांनी मुलीची चूक नाही रस्त्याची चूक आहे म्हणत खिल्ली उडवली आहे. पप्पाच्या परीचे कारनामे पाहा असे म्हणत काही लोकांनी हा व्हिडिओ रिशेअर केला आहे. तर काही लोकांनी मजेदार कमेन्ट करत लिहिले विमान समजून उडवले पण लँड कसे करायचे ते विसरली...Numerology News : 'या' मूलांकाचे लोक खूप वर्ष जगतात..कितीही आजार जडले तरीही.हा व्हिडिओ २० लाख पेक्षा जास्त लोकांनी पाहिला आहे. हा व्हिडिओ पाहून सुरुवातीला खूप हसू येते पण ती मुलगी खरोखर खूपच वाईट पडली आहे आणि तिला चांगलाच मार लागलेला दिसतो. त्यामुळे असे स्टंट करताना स्वतःची काळजी घ्या. शक्यतो अशा जिवावर बेतणाऱ्या गोष्टी टाळाच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.