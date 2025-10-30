Trending News

Video : पापा की परीने एक्टिवला विमान समजलं अन् थेट हवेत उडवलं, व्हायरल व्हिडिओ एकदा बघाच

Scooty stunt viral video : रस्त्यावर स्कूटीने स्टंट करणारी मुलगी एका चाकावर उभी करू पाहताना तोल जाऊन खाली पडली. हा व्हिडिओ खूप व्हायरल झाला आहे
papa ki pri fly scooter as plane

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Trending Video : सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तेजीने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ बघून अनेकजण लोळून हसले आहेत तर काहींनी काळजीने कमेन्ट केल्या आहेत. एक मुलगी रस्त्यावर स्कूटी चालवून स्टंट करण्याचा प्रयत्न करत होती. मागच्या एका चाकावर स्कूटी उभी करू पाहत होती. पण अचानक तोल गेला आणि ती खाली पडली स्कूटी देखील अंगावर पडली.

