Viral Video: जर तुमचे मूलंही ऑटोने शाळेत जात असेल तर वेळीच व्हा सावध, व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल थक्क

Viral Video: मुलांना ऑटोरिक्षातून शाळेत पाठवणे किती धोकादायक असू शकते हे या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, एक मुलगी अचानक भरधाव येणाऱ्या ऑटोरिक्षातून रस्त्यावर पडते.
Puja Bonkile
Viral Video: जर तुम्ही तुमच्या मुलाला ऑटोने शाळेत पाठवत असाल तर काळजी घेणे गरजेचे आहे. कारण तुमच्या मुलाला शाळेत जाण्यासाठी आणि परतण्यासाठी ऑटोचा चालक कसा चालवतो हे जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. अनेकदा, ऑटोचालक त्यांच्या वाहनांमध्ये प्रवासी भरण्यासाठी किंवा शाळेच्या वेळेत ट्रॅफिक जाम टाळण्यासाठी विचित्र गाडी चालवताना दिसतात. हा व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुम्हाला हे तुमच्यासाठी आणि तुमच्या मुलासाठी किती धोकादायक असू शकते हे समजेल.

