Viral Video: जर तुमचे मूलंही ऑटोने शाळेत जात असेल तर वेळीच व्हा सावध, व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल थक्क

Viral Video: जर तुम्ही तुमच्या मुलाला ऑटोने शाळेत पाठवत असाल तर काळजी घेणे गरजेचे आहे. कारण तुमच्या मुलाला शाळेत जाण्यासाठी आणि परतण्यासाठी ऑटोचा चालक कसा चालवतो हे जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. अनेकदा, ऑटोचालक त्यांच्या वाहनांमध्ये प्रवासी भरण्यासाठी किंवा शाळेच्या वेळेत ट्रॅफिक जाम टाळण्यासाठी विचित्र गाडी चालवताना दिसतात. हा व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुम्हाला हे तुमच्यासाठी आणि तुमच्या मुलासाठी किती धोकादायक असू शकते हे समजेल..व्हायरल व्हिडिओसोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले हे सीसीटीव्ही फुटेज तामिळनाडूतील असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओमध्ये एक तरुणी भरधाव वेगाने येणाऱ्या ऑटोरिक्षातून अचानक रस्त्यावर पडताना दिसत आहे . ऑटोरिक्षाचा वेग इतका जास्त आहे की थोडासा वळण घेतल्यावरही ती मुलगी ऑटोरिक्षातून बाहेर पडते. सुदैवाने, पडल्यानंतर ती मुलगी लगेच उठते. हे पाहून आजूबाजूचे लोक त्या मुलीकडे धावतात आणि तिला मदत करतात..हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @mahamud313 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हायरल व्हिडिओला कॅप्शन दिले आहे की, "आजचे सीसीटीव्ही फुटेज हे केवळ एक अपघात नाही; ते प्रत्येक पालकांसाठी एक इशारा आहे जे त्यांच्या मुलाला ऑटो-रिक्षातून शाळेत घेऊन जातात.जो कोणी आपल्या मुलांना ऑटोने पाठवतो त्याने ड्रायव्हरला काळजीपूर्वक गाडी चालवण्यास स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. मुलाला वारंवार विचारा, "ऑटोरिक्षा वेगाने जात आहे का? ड्रायव्हर त्याचा फोन वापरत आहे का? तुम्हाला रस्त्यावर भीती वाटते का? तुम्हाला सीटवरून पडावेसे वाटते का?" सावध राहा. तुमच्या मुलाला सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आपण किती वेळा आपल्या मुलाला विचारतो की त्याचा प्रवास कसा होता?".नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियाहा व्हायरल व्हिडिओ 8 डिसेंबर 2025 रोजी एक्सवर पोस्ट करण्यात आला होता. ही बातमी लिहिण्याच्या वेळेपर्यंत 4 लाखांहून अधिक यूजर्संनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे. व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना अनेक यूजर्स ऑटो चालकांविरुद्ध संताप व्यक्त करत आहेत. एका यूजरने लिहिले - अशा ऑटो चालकांवर कठोर कारवाई करावी, कारण पालक त्यांच्या मुलांना शाळेत नेण्यासाठी त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात आणि हे लोक निष्काळजीपणामुळे असे अपघात घडवतात. दुसऱ्या यूजरने लिहिले आहे - ही सर्वात मोठी समस्या आहे, शालेय वाहनांच्या फिटनेसबाबत शाळांचा निष्काळजीपणा आणि पालकांची जाणीव नसणे हे दोन्ही मिळून अपघातांना आमंत्रण देते.