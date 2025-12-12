Viral Video: मरता मरता वाचला भाऊ ...! स्कायडायव्हिंग करताना पॅराशूट विमानाच्या पंख्यात अडकलं अन् पुढं काय झालं पाहा Video

Trending News

अनेकांना स्कायडायव्हिंग करण्याची आवड असते. पण ते नीट केले नाही तर जीव देखील गमवावा लागू शकतो. अशाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात एका व्यक्तीचा स्कायडायव्हिंग करतांना पॅराशूट विमानाच्या पंख्यात अडकलं आणि तो मरता मरता वाचला आहे.
Skydiving Viral Video

Viral Skydiving Fail Video: अनेकांना स्कायडायव्हिंग करण्याची करण्याची इच्छा असते. पण ते करण्यासाठी कधी पैसे तर कधी हिम्मत नसते. यादरम्यान काळजी घेणे देखील गरजेचे असते. सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्कायडाव्हवर विमानातून उडी मारल्यानंतर विमानाच्या मागच्या पखांत अडकला. हजारो फुट उंचीवर स्कायडायव्हर हवेत लटकला. ही घटना क्विन्सलँडमधील असून हा व्हडिओ कॅमेरात कैद झाला आहे.

