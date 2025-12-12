Viral Video: मरता मरता वाचला भाऊ ...! स्कायडायव्हिंग करताना पॅराशूट विमानाच्या पंख्यात अडकलं अन् पुढं काय झालं पाहा Video

Viral Skydiving Fail Video: अनेकांना स्कायडायव्हिंग करण्याची करण्याची इच्छा असते. पण ते करण्यासाठी कधी पैसे तर कधी हिम्मत नसते. यादरम्यान काळजी घेणे देखील गरजेचे असते. सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत स्कायडाव्हवर विमानातून उडी मारल्यानंतर विमानाच्या मागच्या पखांत अडकला. हजारो फुट उंचीवर स्कायडायव्हर हवेत लटकला. ही घटना क्विन्सलँडमधील असून हा व्हडिओ कॅमेरात कैद झाला आहे. .व्हायरल व्हिडिओत दिसत आहे की स्कायडायव्हरच्या रिझर्व्ह पॅराशूट उघडले गेले आणि पंख्यात अडकले. नारंगी रंगाचे रिझर्व्ह पॅराशूट विमानांच्या पंखाभोवती गुंडाळले गेले. तो पॅराशूट जंपर फेकला गेला आणि त्याचे पाय विमानाला धडकले. .तो व्यक्ती काही वेळासाठी गोंधळलेला होता. मात्र, अत्यंत प्रसंगावधान राखत त्या स्कायडायव्हरने स्वतःचा जीव वाचवला. अखेर तो सुरक्षितपणे जमिनीवर उतरला आणि त्याला किरकोळ दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ही घटना विमानातील कॅमेऱ्यात तसेच इतर कॅमेऱ्यांमध्ये स्पष्टपणे कैद झाली आहे..३६२३ लाइक्स मिळाले आहेत तर अनेकांनी कमेंटचा वर्षाव केला आहे. एका यूजरने लिहिले की, "भाऊ वाचला थोडक्यात नाहीतर आज तुला भावपूर्ण श्रध्दांजलीच भेटली असती." तर अनेकांना शॉकिंग अस इमोजी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.