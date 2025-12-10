Trending News
Viral Video : सापाने वाचवला तडफडणाऱ्या माशाचा जीव; तुमचाही विश्वास बसणार नाही, पाहा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ
Snake Saves Fish Video : सोशल मीडियावर एक अनोखा व्हिडिओ व्हायरल होत असून सापाने तडफडणाऱ्या माशाचा जीव वाचवलेला दिसतो. पाण्याबाहेर आलेला मासा श्वास घेऊ न शकल्यामुळे तडफडताना दिसतो. एका फटीतून बाहेर आलेला साप सुरुवातीला शिकार करणार असे वाटते.
Snake Saves Fish Video : सोशल मीडियावर वेगवेगळे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. पण यातील काही व्हिडिओ असतात की, त्यावर विश्वास बसत नाही. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक कल्पनेच्या पलीकडचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये, एक साप माशाचा जीव वाचवताना दिसतो. साप सामान्यतः माशांची शिकार करतात परंतु या व्हिडिओमधील दृश्य खरोखरच आश्चर्यकारक आहे.