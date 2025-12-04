Trending News

Viral Video: 'सनम तेरी कसम...' गाण्यावर डान्स करणाऱ्या नव वधु-वराचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल, यूजर्सच्या मजेदार कमेंटचा पाऊस

Funny Viral Video: व्हिडिओमध्ये वधू आणि वर स्टेजवर येतात आणि एका रोमँटिक गाण्याने त्यांच्या डान्सला सुरुवात करतात. पण हे पाहून यूजर्सनी मजेदार कमेंटचा वर्षाव केला आहे.
Funny Viral Video: लग्नातील डान्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असतात. पण कधीकधी लोकांना हसावे की रडावे हे कळत नाही. असाच एक व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल होत आहे, ज्यात नव वधू-वर "सनम तेरी कसम" या गाण्यावर विचित्र डान्स करताना दिसत आहेत.

