Viral Video: 'सनम तेरी कसम...' गाण्यावर डान्स करणाऱ्या नव वधु-वराचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल, यूजर्सच्या मजेदार कमेंटचा पाऊस

Funny Viral Video: लग्नातील डान्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असतात. पण कधीकधी लोकांना हसावे की रडावे हे कळत नाही. असाच एक व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल होत आहे, ज्यात नव वधू-वर "सनम तेरी कसम" या गाण्यावर विचित्र डान्स करताना दिसत आहेत..व्हायरल व्हिडिओव्हिडिओ समोर येताच, यूजर्सनी मजेदार कमेंट पोस्ट करायला सुरुवात केली आणि कमेंट सेक्शन मीम्सने भरले. इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये, वधू आणि वर स्टेजवर चढताना आणि एका रोमँटिक गाण्याने त्यांच्या परफॉर्मन्सची सुरुवात करताना दिसत आहेत. ते विचित्र स्टेप्स पाहून तुम्हीही हसू आवरु शकणार नाही..दोघेही इतके मजेदार डान्स करतात की उपस्थित पाहुणे देखील हसायला लागतात. व्हिडिओमध्ये, वर कधीकधी वधूकडे हात पुढे करतो, तर कधीकधी गाण्याच्या भावनिक भागांमध्ये अतिरेकी अभिनय करतो. वधू देखील काही तरी विचित्र स्टेप करते. हा डान्स एक मजेदार वाटतो आहे. .सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ येताच, यूजर्संनी त्यावर मजेदार कमेंट्सचा वर्षाव केला. एका यूजर्संने लिहिले, "भाऊ, तू काय करत आहेस? जरी ते तुझ्यासाठी नसले तरी, ते पाहणे आमच्यासाठी लाजिरवाणे आहे." दुसऱ्याने फनी कमेंट केली, "मला सांगता येत नाही की हा रोमँटिक डान्स आहे की कॉमेडी शो!" दुसऱ्याने लिहिले, "वधू आणि वरांची ऊर्जा लग्नातील डीजेलाही लाजवेल." .या व्हिडिओने लोकांना फक्त हसवलेच नाही तर वधू आणि वर त्यांच्या खास दिवशी किती आरामशीर आणि आनंदी होते हे देखील दाखवले. शेवटी सोशल मिडियावर थक्क करणारा हा व्हिडिओ पुन्हा एकदा सिद्ध करतो की लग्नाचा हा डान्स खरा उद्देश लोकांना हसवणे आहे..