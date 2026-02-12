Trending News

Elephant Viral Video: माणसांनाही लाजवलं, हत्तीने मालकासाठी जे केले ते पाहून कोणाच्याही डोळ्यांत येईल पाणी, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर एका हत्तीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यात एक हत्ती सोंडेने हँडपंपाचे हँडल सहज पकडताना दिसत आहे.
Puja Bonkile
Elephant Viral Video: सोशल मीडियावर दररोज असा एक व्हिडिओ पब्लिश होतो जो लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. काही व्हिडिओ मानवतेची उदाहरणे सादर करतात, तर काही लोकांची मने जिंकतात. आपल्या सर्वांना माहित आहे की हत्ती हा जंगलातील सर्वात बुद्धिमान प्राणी आहे. जेव्हा परिस्थिती उद्भवते तेव्हा तो मानवांच्या मदतीला देखील येऊ शकतो. सध्या एका हत्तीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, जो एकीकडे लोकांची मने जिंकत आहे आणि दुसरीकडे विश्वास, प्रेम आणि निःस्वार्थ नात्याचे उदाहरण देत आहे.

