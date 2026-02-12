Elephant Viral Video: माणसांनाही लाजवलं, हत्तीने मालकासाठी जे केले ते पाहून कोणाच्याही डोळ्यांत येईल पाणी, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Elephant Viral Video: सोशल मीडियावर दररोज असा एक व्हिडिओ पब्लिश होतो जो लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. काही व्हिडिओ मानवतेची उदाहरणे सादर करतात, तर काही लोकांची मने जिंकतात. आपल्या सर्वांना माहित आहे की हत्ती हा जंगलातील सर्वात बुद्धिमान प्राणी आहे. जेव्हा परिस्थिती उद्भवते तेव्हा तो मानवांच्या मदतीला देखील येऊ शकतो. सध्या एका हत्तीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, जो एकीकडे लोकांची मने जिंकत आहे आणि दुसरीकडे विश्वास, प्रेम आणि निःस्वार्थ नात्याचे उदाहरण देत आहे..या व्हिडिओमध्ये मानव आणि प्राण्यामधील पवित्र बंधन स्पष्टपणे दिसून येते. तुम्हाला दिसेल की एक हत्ती त्याच्या मालकासोबत कुठेतरी जात होता. या दरम्यान, मालकाला तहान लागली आणि रस्त्याच्या कडेला एक हातपंप दिसला. त्यानंतर, मालक त्याची तहान भागवण्यासाठी थांबला. समस्या अशी होती की त्याच्याकडे नळाजवळ ठेवून हातपंप चालवून पाणी भरण्यासाठी बादली किंवा कोणतेही भांडे नव्हते. यानंतर, हत्तीने त्याच्या सोंडेने हातपंप चालवण्यास सुरुवात केली. यामुळे त्या व्यक्तीला पाणी पिता आले. हत्तीच्या या कृतीने नेटकऱ्यांचे मन हत्तीने जिंकले आहे..तुम्हाला हत्ती आपल्या सोंडेने हँडपंपाचे हँडल पकडताना दिसेल. त्यानंतर तो सोंडेने हँडपंप चालवण्यास सुरुवात करतो. तुम्हाला हत्ती सहजतेने हँडल पकडतो आणि हँडपंप चालवताना दिसेल. त्यानंतर पंपमधून पाण्याचा प्रवाह वाहतो. पाणी वाहू लागताच, हत्तीचा मालक पाणी पिण्यासाठी खाली वाकतो. .हत्तीने ज्या प्रकारे त्याच्या मालकाची तहान भागवण्यास मदत केली ते यूजर्संनी मने जिंकत आहे. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, वापरकर्ते विविध कमेंट्स करत आहेत, तर काही जण तो पाहून भावनिकही झाले आहेत. हा व्हिडिओ kushinagar_king01 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. तसेच या व्हिडिओला २५८ के लाइक्स मिळाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.