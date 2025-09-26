Viral Video : उकळत्या दुधात पडून दीड वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू, खेळताना मांजर पकडायला गेली अन्... हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ

Toddler Dies Boiling Milk : आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथे एका दीड वर्षाच्या मुलीचा दुर्देवी मृत्यू झाला. बुक्कराय समुद्र मंडळातील कोरापडू येथील आंबेडकर गुरुकुल शाळेतील मुलींच्या वसतिगृहात खेळत असताना, मुलगी उकळत्या दुधाच्या मोठ्या भांड्यात पडली अन् होरपळून तिचा मृत्यू झाला. ही दुर्देवी घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली..माहितीनुसार या गुरुकुलमध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या कृष्णावेणी नावाच्या महिलेची मुलगी खेळत असताना स्वयंपाकघरात गेली. मुलांना दिले जाणारे गरम दूध थंड करण्यासाठी पंख्याखाली ठेवण्यात आले होते. सतरा महिन्यांची ही मुलगी स्वयंपाकघरात खेळता-खेळता मांजर पकडायला गेली अन् अचानक गरम दुधात पडली, ज्यामुळे तिचे संपूर्ण शरीर होरपळलले गेले..Viral Video: मस्करीच्या नादात लग्नात घडलं असं काही, वधूचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल!.मुलीच्या किंकाळ्या ऐकून तिची आई धावत तिथे पोहोचली. मुलीला ताबडतोब बाहेर काढले. तिला अनंतपूरमधील सरकारी रुग्णालयात नेले.ते थील डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार तिला पुढील उपचारांसाठी कुर्नूल रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान मुलीचा मृत्यू झाला. संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झाली आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि सध्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे घटनेचा तपास करत आहेत..FAQsप्रश्न: ही घटना कुठे घडली? ➡️ आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील कोरापडू येथील आंबेडकर गुरुकुल वसतिगृहात.प्रश्न: मुलीचे वय किती होते? ➡️ ती दीड वर्षांची (१७ महिन्यांची) होती.प्रश्न: अपघात कसा घडला?➡️ खेळताना मांजर पकडायला गेली आणि उकळत्या दुधाच्या भांड्यात पडली.प्रश्न: मुलीचा मृत्यू कुठे झाला? ➡️ कुर्नूल रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.प्रश्न: घटनेचा पुरावा आहे का? ➡️ होय, संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झाली आहे.प्रश्न: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? ➡️ पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.