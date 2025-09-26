Trending News

Viral Video : उकळत्या दुधात पडून दीड वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू, खेळताना मांजर पकडायला गेली अन्... हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ

CCTV Viral Video : व्हिडिओमध्ये दिसते की आई काम करत असताना मुलगी मांजरामागे खेळत खेळत गेली. पण मांजराला पकडायच्या नादात ती गरम दुधाच्या पातेल्याजवळ जाते, अन् अचानक तिचा तोल जातो, उकळत्या दुधात पडते, हा सगळा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.
CCTV footage shows a toddler in Andhra Pradesh tragically falling into boiling milk while playing near the hostel kitchen.

Toddler Dies Boiling Milk : आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर येथे एका दीड वर्षाच्या मुलीचा दुर्देवी मृत्यू झाला. बुक्कराय समुद्र मंडळातील कोरापडू येथील आंबेडकर गुरुकुल शाळेतील मुलींच्या वसतिगृहात खेळत असताना, मुलगी उकळत्या दुधाच्या मोठ्या भांड्यात पडली अन् होरपळून तिचा मृत्यू झाला. ही दुर्देवी घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली.

