Viral Video: शिक्षक असावा तर असा...! विद्यार्थ्यांना लावली वाचणाची गोडी, नेटकऱ्यांनी केले कौतुक

Turki Teachers Viral Video: तुर्कीतील वर्ग शिक्षक सेमिल उल्कर यांनी शेअर केलेला एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. कारण तो मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्याचा एक सोपा आणि प्रभावी मार्ग दाखवतो आहे. त्यांच्या विद्यार्थ्यांना वारंवार "पुस्तके वाचा" असे सांगण्याऐवजी, उल्कर आणि इतर शिक्षकांनी स्वतःच उदाहरण मांडण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी स्वतच विद्यार्थ्यांसमोर पुस्तक वाचणाला सुरुवात केली..इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओ मध्ये शाळेचा एक कॉरिडॉर दिसतो, जिथे एक शिक्षक शांतपणे बेंचवर बसून वाचन करतांना दिसत आहे. विद्यार्थी जवळून जात असताना त्यांची उत्सुकता वाढते. काही मुले शिक्षकांकडे पाहतात आणि शेवटी त्यांच्या शेजारी बसतात, हातात पुस्तके घेतात. काही मिनिटांतच, अधिक विद्यार्थी जमतात, फक्त मोठ्यांना पाहत असतात आणि त्यांचे अनुकरण करतात..उल्कर यांनी मूळ तुर्की भाषेत लिहिलेल्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे की, "आम्ही काहीही न बोलता आमच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके वाचून दाखवायला सुरुवात केली आणि फक्त वाट पाहत राहिलो. हे क्षण काही वेळाने आले. सर्वात सुंदर गोष्ट म्हणजे आम्ही त्यांना सुट्टीच्या वेळी बागेत स्वतःहून पुस्तके वाचताना पाहू लागलो." दृश्य शाळेच्या बाहेर शाळेच्या आवारात उभे असलेल्या किंवा फिरणाऱ्या मुलांच्या गटाकडे वळते, प्रत्येकजण त्यांच्या पुस्तकात मग्न आहे. तेजस्वी उन्हात, लहान वाचक एकटेच पाने उलटत आहेत हे एक निश्चित चिन्ह आहे की मूक प्रेरणा कार्यरत आहे. .या सोप्या कामातून वाचनाचे एक गहन सत्य उघड होते. मुलांना ज्या सवयी पाळण्यास सांगतात त्यापेक्षा ते स्वतः करत असल्याचे पाहतात अशा सवयी अंगीकारण्याची शक्यता जास्त असते. सोशल मिडियावर या व्हिडिओचे कौतुक केले जात आहे. तसेच एकाने कमेंट केली की लहानपणीच एका चांगल्या शिक्षकाला भेटणे हा आयुष्यातील सर्वात मोठा चमत्कार आहे. तसेच अनेकांनी हार्ट आणि स्मायली इमोजी पोस्ट केले आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत ७३, २८८ लाइक्स मिळाले आहेत.