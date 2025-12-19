Viral Video: नवरीची रॉयल एंट्री अन् मोठा अपघात टळला! घसरूनही फोटोग्राफरने कॅमेरा वाचवला, एकदा व्हिडिओ पाहाच

Bride Royal Entry Wedding Viral Video: एका लग्नात फोटोग्राफर वधूची एन्ट्री अचूकपणे टिपण्याचा परत करत होता पण त्याचा अचानक पाय घसरला आणि तो खाली पडला. हा व्हिडिओ पाहून अनेक नेटकरी हसत आहे तर काही असे बिचार पडला असी कमेंट करत आहेत. इंस्टाग्रामवर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, वधू रॉयल एंट्री करतांना दिसत आहे. पाहुण्यांचे लक्ष तिच्यावर असते, पण नंतर कॅमेऱ्यामागील एक घटना सर्वांचे लक्ष वेधून घेते..Viral Videoखरं तर, वधूची एन्ट्री सर्वोत्तम अँगलने टिपण्याचा प्रयत्न करत असताना, व्हिज्युअल आर्टिस्ट्रीचे संस्थापक आणि छायाचित्रकार शिवम कपाडिया यांनी त्यांची जागा बदलली. या दरम्यान, तो घसरला आणि वधूच्या अगदी मागे पडला.कॅमेरा देखील जमिनीवर आदळला, ज्यामुळे काही सेकंदांसाठी अस्वस्थ वातावरण निर्माण झाले. पण त्यानंतर जे घडले त्यामुळे हा व्हिडिओ खास बनला आहे. वेळ वाया न घालवता, शिवम उठला, कॅमेरा उचलला आणि शूटिंग पुन्हा सुरू केले, जणू काही काहीही झालेच नाही. नंतर, त्याने स्वतः व्हिडिओ शेअर केला आणि कॅप्शन दिले, "तिची एन्ट्री सुरळीत झाली, माझी नव्हती.".सुरुवातीला वधूला या घटनेची जाणीव नसलेली दिसते, परंतु जेव्हा तिला तिच्या मागे काहीतरी चुकल्याचे जाणवते तेव्हा ती क्षणभर थांबते. वराची प्रतिक्रिया कॅमेऱ्यात कैद होते. व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पाऊस पडला. एका यूजरने लिहिले, "मला माझ्या DSLR ची काळजी वाटत होती, पण तुमच्या समर्पणाला मी सलाम करतो भाऊ." तर दुसऱ्याने , "हे खरोखर कठीण काम आहे. तुम्ही पडले, उठलात आणि पुन्हा शूटिंग सुरू केले." अनेकांना कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. .हा व्हायरल व्हिडिओ सांगतो की लग्नातील फोटो आणि व्हिडिओ परफेक्ट येण्यासाठी फोटोग्राफर खुप मेहनत घेतात. कधीकधी गोंधळ असतो तर कधीकधी काही क्षण आठवणीत राहतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.