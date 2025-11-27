Elephant Viral Video: जेव्हा एक हत्ती अन् सिंहीण समोरासमोर आले, पुढे जे घडलं ते पाहून थक्क व्हाल!

Viral safari video elephant scares lioness: सोशल मिडियावर प्राण्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. जंगलाचा राजा म्हणून सिंह ओळखला जातो. पण जंगलात असे काही प्राणी आहेत ज्यांना ते देखील घाबरतात. यामध्ये हत्ती आणि गेंडा यांचा समावेश आहे. हे इतके प्रचंड प्राणी आहेत की त्यांच्या आकारमानाने सिंहीण देखील घाबरतात. यासंबंधीचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये एक हत्ती आणि सिंहीण समोरासमोर दिसत आहेत. काही सेकंदाचा हा क्षण सर्वांनाच आश्चर्यचकित करतो..व्हिडिओमध्ये, हत्ती जवळ येताच सिंहीणी झाडाखाली विश्रांती घेताना दिसते. हत्ती तिच्यावर हल्ला करेल या भीतीने सिंहीण घाबरून उठते. हत्तीलाही सिंहीणच्या हल्ल्याची भीती वाटते, म्हणून तो झाडापासून दूर जातो आणि तिला घाबरवण्याचा प्रयत्न करतो. हत्ती मोठा आहे, म्हणून सिंहीणची भीती समजण्यासारखी होती. जर त्यांच्यात भांडण झाले असते तर सिंहीण हरण्याची शक्यता जास्त होती. म्हणून, सिंहीणने तिचा जीव वाचवण्यासाठी पळून जाणेच योग्य ठरवले..व्हिडिओवर कमेंट अन् लाइक्सचा वर्षावहा वन्यजीव व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर 'wildfriends_africa' नावाच्या आयडीवरून शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 34 हजारांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, तर शेकडो लोकांनी व्हिडिओला लाईक देखील केले आहे आणि विविध कमेंट देखील केल्या आहेत..व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एका यूजरने कमेंट केली, "हत्तीने जंगलाचा खरा राजा कोण आहे हे दाखवून दिले आहे," तर कोणी म्हटले, "सिंह हा जंगलाचा राजा आहे हे खरे आहे, पण कोणीही हत्तीला चिडवत नाही." काही यूजर्सनी Fantastic captureअसेही लिहेल आहे. तर अनेकांना हार्ट इमोजी कमेंटमध्ये दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.