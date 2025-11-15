Trending News

Viral Video: एक विवाह ऐसा भी..! ChatGpt वर बनवलेल्या AI बॉयफ्रेंडशी लग्न, तरुणीचा व्हिडिओ पाहून नेटिझन्स थक्क

सोशल मिडियावर अनेक लग्नांचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. पण आज अशा व्हिडिओबद्दल सांगणार आहोत ज्यात एका तरूणीने चक्क AI बॉयफ्रेंडशी विधीवत लग्न केले आहे.
पुजा बोनकिले
Woman marries AI boyfriend created on ChatGPT: आतापर्यंत तुम्ही एकले असेल की एआयसोबत फ्लरटिंग करत आहेत किंवा मित्र बनवत आहेत. पण एका तरुणीने एआयशी थेट लग्न केले आहे. ही घटना जगातील पहिलीच आहे असं बोललं जात आहे.

