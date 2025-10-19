Viral Video: महिलेने रीलसाठी साडीला आग लावली पण पुढे जे घडलं... काळजाचे ठोके चुकवणारा व्हिडिओ

सध्या इंस्टाग्रामवर रीलचा जमाना आहे. प्रत्येकजण प्रसिद्ध होण्यासाठी रील बनवण्यात काही ना काही करत असतो. दररोज सोशल मीडियावरअनेक रील व्हायरल होतात. कधी कोणाचा डान्स व्हायरल होतो, तर कधी कोणी गाणे गात दिसतो. पण अनेकदा, रील बनवण्याच्या मागे लागून लोक असे काही करतात जे त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरते.अशाच एका महिलेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, हा व्हिडिओ पाहून धक्काच बसतो.रील बनवण्यासाठी महिलेने तिच्या साडीला आग लावली, पण त्यानंतर जे घडले ते तिच्यासाठीही धोकादायक ठरले. .व्हिडिओमध्ये, तुम्ही महिलेच्या साडीला आग लागलेली पाहू शकता, जी हळूहळू वाढू लागते पण ती महिला घाबरलेली दिसत नाही; त्याऐवजी, ती गोलगोल फिरते पण काही सेकंदातच, आहे कारण आग तिच्या साडीतून वेगाने पसरते आणि ती महिला अंगावरील साडी फेडून टाकते. भीतीने थरथर कापू लागते, महिलेला लवकर साडी काढता आली नसती तर तिचे शरीर जळाले असते, कदाचित हे जीवावरही बेतू शकले असते. व्हायरल रीलच्या काही सेकंदांसाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणे हे मूर्खपणाचे आहे असे लोक म्हणत आहेत. .रीलसाठी जीव धोक्यातहा धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (ट्विटर) वर @maheshb20727795 या अकाउंटंटने शेअर केला आहे, ज्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "जेव्हा तुम्ही रील बनवण्याचा निर्णय घेता, तेव्हा जीवन अस्तित्वात असो वा नसो! तुम्हाला काय जास्त महत्त्वाचे वाटते, रील की जीवन (कृपया हे कॉपी करण्याचा प्रयत्न करू नका)." .हा फक्त १२ सेकंदांचा व्हिडिओ १,००,००० पेक्षा जास्त वेळा पाहिला गेला आहे, शेकडो लोकांनी लाईक केले आहे आणि विविध प्रतिक्रिया शेअर केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे की, "रील बनवण्याचे इतके वेड असणे योग्य नाही की तुम्ही तुमचा जीव धोक्यात घालता," तर दुसऱ्याने म्हटले आहे की, "हा वेडेपणा नाही तर काय आहे? लोक काही लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी त्यांचे जीवन धोक्यात घालत आहेत."..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.