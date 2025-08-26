Panipuri Video : या बाईला आवरा कुणीतरी! चक्क काटा चमच्याने खाल्ली पाणीपुरी; दुसऱ्यांनाही शिकवलं, व्हिडिओ पाहून तुमचंही डोकं फिरेल

सध्या एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर खूप व्हायरल होतोयया व्हिडिओत एक महिला चक्क काटा चमच्याने पाणीपुरी खातेया व्हिडिओनंतर ही महिला खूप वाईट ट्रॉल होत आहे.Panipuri Video : भारतातील स्ट्रीट फूडचा आत्मा असलेली पाणीपुरी सध्या चर्चेत आहे पण यावेळी तिच्या चवीसाठी नव्हे तर एका अनोख्या पद्धतीमुळे. दिल्लीतील व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षक प्रिया वॉरिक यांनी काटा आणि चमच्याने पाणीपुरी खाण्याची पद्धत दाखवली आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला..@priawarrickfinishingacademy या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केलेल्या व्हिडिओला १ लाखाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले पण लोकांनी यावर जोरदार टीका केली आहे. व्हिडिओमध्ये ती महिला काट्याने पुरी उचलते, चमच्याने ती मोडते आणि वरुन मसालेदार पाणी पिते. तिचा दावा आहे की हाताने पाणीपुरी खाणे कठीण असू शकते आणि टेबल मॅनर्ससाठी ही पद्धत उपयुक्त आहे. पण पाणीपुरीच्या चाहत्यांना हे मान्य नाही..Chakki Bridge Video : पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला 90 वर्षे जुना पूल; माणसं, गाड्या सगळंकाही...,धक्कादायक व्हिडिओ समोर.त्यांचे म्हणणे आहे की कुरकुरीत पुरी, चटपटीत चणे आणि मसालेदार पाण्याची खरी मजा हातानेच खाल्ली जाते. एका युजरने कमेंट केली, “पाणीपुरीवर असा अन्याय? याची गरजच नव्हती!” तर दुसऱ्याने लिहिले, “मेकअपशिवाय जगू, पण पाणीपुरीचा असा अपमान नाही!” काहींनी मजाही घेतली. एकाने म्हटले, पाणीपुरी ही फक्त पदार्थ नव्हे तर भावना आहे. ती तोंडात एका घासात घालून, मसाल्याची चव अनुभवणे हाच तिचा खरा आनंद..Shubhanshu Shukla : दीड वर्षानंतर घरी आले अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला; गावात जंगी स्वागत अन् लहान मुलांनी दिलं खास गिफ्ट, पाहा व्हिडिओ.या महिलेच्या या प्रयोगाने लोकांना विचार करायला भाग पाडले आहे की आधुनिकतेच्या नावाखाली आपल्या परंपरांचा आनंद हरवला जाऊ शकतो का? हा वाद सोशल मीडियावर पेटत असताना एक गोष्ट स्पष्ट आहे पाणीपुरीच्या बाबतीत भारतीयांचा उत्साह आणि प्रेम कायम आहे. तुम्ही काय म्हणता काटा-चमचा की हातानेच पाणीपुरी खाणार?.FAQsWhy did the video of eating pani puri with a fork and spoon go viral?काटा आणि चमच्याने पाणीपुरी खाण्याचा व्हिडिओ व्हायरल का झाला?हा व्हिडिओ व्हायरल झाला कारण प्रिया वॉरिक यांनी पाणीपुरी काटा-चमच्याने खाण्याची अनोखी पद्धत दाखवली, जी लोकांना पाणीपुरीच्या पारंपरिक चवीविरुद्ध वाटली.Who is Priya Warrick, and what is her profession?प्रिया वॉरिक कोण आहेत आणि त्यांचा व्यवसाय काय आहे?प्रिया वॉरिक या दिल्लीतील व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षक आहेत, ज्या टेबल मॅनर्स आणि शिष्टाचार शिकवतात.Why are people trolling the video?लोक हा व्हिडिओ का ट्रोल करत आहेत?लोक व्हिडिओ ट्रोल करत आहेत कारण त्यांना वाटते की, काटा-चमच्याने पाणीपुरी खाणे म्हणजे तिच्या खऱ्या चवीचा आणि भारतीय संस्कृतीचा अनादर आहे.How did people react to the pani puri eating method in the video?व्हिडिओतील पाणीपुरी खाण्याच्या पद्धतीवर लोकांनी कशी प्रतिक्रिया दिली?लोकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली; काहींनी मजा घेतली, तर काहींनी याला पाणीपुरीवर अन्याय म्हटले.Where was the viral video shared?व्हायरल व्हिडिओ कुठे शेअर करण्यात आला?हा व्हिडिओ प्रिया वॉरिक यांनी त्यांच्या @priawarrickfinishingacademy इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.