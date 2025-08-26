Trending News

Panipuri Video : या बाईला आवरा कुणीतरी! चक्क काटा चमच्याने खाल्ली पाणीपुरी; दुसऱ्यांनाही शिकवलं, व्हिडिओ पाहून तुमचंही डोकं फिरेल

Woman eat panipuri with Fork video viral : दिल्लीतील प्रशिक्षक प्रिया वॉरिक यांनी काटा चमच्याने पाणीपुरी खाण्याचा व्हायरल व्हिडिओ शेअर केला, ज्यावर लोकांनी तीव्र टीका केली
Pani Puri Eaten with Fork and Spoon Viral Video Triggers Social Media Backlash
Pani Puri Eaten with Fork and Spoon Viral Video Triggers Social Media Backlashesakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • सध्या एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर खूप व्हायरल होतोय

  • या व्हिडिओत एक महिला चक्क काटा चमच्याने पाणीपुरी खाते

  • या व्हिडिओनंतर ही महिला खूप वाईट ट्रॉल होत आहे

Panipuri Video : भारतातील स्ट्रीट फूडचा आत्मा असलेली पाणीपुरी सध्या चर्चेत आहे पण यावेळी तिच्या चवीसाठी नव्हे तर एका अनोख्या पद्धतीमुळे. दिल्लीतील व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षक प्रिया वॉरिक यांनी काटा आणि चमच्याने पाणीपुरी खाण्याची पद्धत दाखवली आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

