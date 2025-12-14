Viral Video: खरा तो एकची धर्म ! महिलेने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी केलं असं काही... नेटकऱ्यांकडून होतेय प्रशंसा

Viral Video: आजकाल दररोज बातम्या समोर येतात, ज्यामुळे असे दिसते की जणू काही लोकांच्या हृदयातून मानवता हळूहळू नाहीशी होत आहे. असे वाटते की या पिढीतील लोकांमध्ये करुणा कमी झाली आहे आणि ते इतके स्वार्थी झाले आहेत की त्यांना फक्त स्वतःच्या फायद्याची काळजी आहे. ते फक्त तेच करतील जे त्यांना फायदेशीर ठरेल. दरम्यान, काही घटना अशाही घडतात ज्या माणूसकी जिवंत आहे असे दाखवतात. .महिलेच्या दयाळूपणाने मने जिंकलीहा व्हिडिओ पाहून असं वाटतं की, समाजात अजूनही काही लोक आहेत ज्यांच्यात अजूनही माणुसकी शिल्लक आहे. त्यांच्यात माणुसकी जिवंत आहे आणि हेच त्यांना सर्वात सुंदर बनवते. अशाच एका घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर लोकांची मने जिंकत आहे. व्हिडिओमध्ये एक महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चहा देताना दिसत आहे..Viral Video: भिकारी वाटणाऱ्या व्यक्तीने अचानक फाडफाड इंग्रजी बोलताच लोक अवाक्, कोण आहेत हे आजोबा ? पाहा व्हायरल व्हिडिओ.इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये, एक महिला त्यांच्या कचरा गोळा करणाऱ्या गाड्या घेऊन आलेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चहा देताना दिसत आहे. सकाळी खुप थंडी असते. त्यांना ती चहा देताना दिसत आहे. महिलेने केवळ मानवतेचे दर्शन घडवले नाही तर त्यांना हेही जाणवून दिले की ती त्यांच्या कामाचा आदर करते आणि ते देखील समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. .व्हिडिओमध्ये असलेल्या गाडीच्या नंबर प्लेटवरून असे दिसते की ते गुजरातमधील एका शहरातील आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, "एक आई सकाळी ७:१५ वाजता स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चहा देण्यासाठी बाहेर पडते. हा छोटासा उपक्रम त्यांचा दिवस चांगला करतो. आपल्या शहरासाठी कठोर परिश्रम करणाऱ्या लोकांसाठी दयाळूपणाची छोटीशी कृती देखील खूप महत्त्वाची असते याची आठवण करून देते.".हा व्हिडिओ पोस्ट झाल्यापासून व्हायरल झाला आहे. यूजर्संनी व्हिडिओवर स्पष्ट भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ते म्हणतात की समाजाला इतरांच्या कामाचा आदर करणाऱ्या अधिक लोकांची आवश्यकता आहे. एका यूजरने लिहिले, "हा एक मोठा उपक्रम नव्हता, परंतु या छोट्या प्रयत्नाने एखाद्याला खोलवर स्पर्श केला...".यूजर्संच्या भन्नाट कमेंटदुसऱ्या एका यूजरने म्हटले, "आपल्या शहरातील कष्टकरी लोकांसाठी प्रत्येक लहानसा हातभार खूप महत्त्वाचा असतो. जो व्यक्ती आपल्या मुलाइतकेच आपल्या मुलावर प्रेम करतो तो खरोखर दयाळू असतो." अजून एका यूजरने म्हटले, "चहा देणारा स्वच्छता कर्मचारी दाखवतो की या महिलेला दयाळूपणा आहे आणि ती जातीच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. कचरा वेचक रस्ता स्वच्छ करतो आणि या महिलेच्या कुटुंबाचे आजारांपासून संरक्षण करतो.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.