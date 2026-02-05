Viral Video: लाईक्सच्या नादात काहीही! दिल्ली मेट्रोत तरुणाचा अतरंगी डान्स, नेटकरी हैराण

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे, पण यावेळी कारण सीटवरून होणारा भांडण किंवा तांत्रिक बिघाड नाही, तर एका तरुणाचा विचित्र डान्स आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या 23 सेकंदांच्या व्हिडिओमुळे सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांच्या भावना आणि सुरक्षिततेबद्दल एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे ..व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ एक्सवर @desimojito या अकाउंटवर अपलोड करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये एका तरुणाला प्रवाशांनी भरलेल्या प्लॅटफॉर्मवर अचानक विचित्र पद्धतीने नाचायला सुरुवात करताना दिसत आहे. त्याच्या विचित्र कृत्यांमुळे इतर प्रवाशांना अस्वस्थ वाटते आणि ते बाजूला होऊन त्याला टाळण्याचा प्रयत्न करतात. .जीवघेणे स्टंटव्हायरल व्हिडिओमधील सर्वात धक्कादायक भाग म्हणजे तो मुलगा वेगाने येणाऱ्या मेट्रो ट्रेनशेजारी नाचू लागतो. त्याच्या धोकादायक कृत्याने उपस्थित असलेल्या सर्वांनाच धक्का बसला. मुलाला अशा प्रकारे सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करताना पाहून इंटरनेटवरील लोक संतापले आहेत..नेटकऱ्यांची प्रतिक्रियाव्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, नेटकऱ्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये त्या मुलाविरुद्धचा राग व्यक्त केला आहे. एका युजरने कमेंट केली, "लाइक्स आणि व्ह्यूजसाठी लोक इतके निर्लज्ज कसे असू शकतात?" दुसऱ्याने लिहिले, "हे लोक कुठून येतात?" तिसऱ्या युजरने विचारले, "दिल्ली मेट्रो या तरुणावर कारवाई करेल का? तर अनेकांनी रागीट इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.