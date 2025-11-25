Viral VIdeo : लग्नातून नोटांचा हार घेऊन पिकअप व्हॅनने पळाला चोर, नवरदेवाने स्पायडर मॅन बनून शिकवली जन्माची अद्दल, थरारक व्हिडिओ

Groom Chase Thief : सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, हा व्हिडिओ पाहताना एकीकडे तुमच्या काळजाचा ठोका चुकेल तर दुसऱ्याच क्षणी तुम्ही असू आवरु शकणार नाही. एक नवरदेव पिक-अप व्हॅनला लटकलेला व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. पिक अप व्हॅन थांबल्यावर नवरदेवासह काही लोकांनी ड्रायव्हरला बेदम मारहाण केली आहे.नवरदेवाच्या गळ्यातून नोटांचा हार पळवल्यामुळे त्याला मारहाण केल्याची माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .व्हिडिओ व्हायरल मिळालेल्या माहितीनुसार हा व्हिडिओ उत्तर प्रदेशमधील मेरठ जवळच्या एका गावातील आहे. व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की, एक पिकअप टेम्पो वेगाने पुढे जात आहे त्यावर नवरदेव लटकलेला आहे. नवरदेव धावत्या पिकअपला लटकून दरवाज्यातून ड्रायव्हरच्या केबिनमध्ये घुसतो. थोड्या वेळाच गाडी थांबते ,तितक्यात काही लोक तिथे पोहोचतात आणि ड्रायव्हरला बाहेर काढले जाते आणि भर रस्त्यात त्याला बेहम मारहाण केली जाते. .वृत्तानुसार, नवरदेवाची घोड्यावरुन वरात निघाली होती. यावेळी चोर तिथे आला न कोणालाही काही कळण्याच्या आत नवरदेवाच्या गळ्यातील नोटांचा हार त्याने हिसकावला आणि पळून गेला. नवरदेव आपला घोडा सोडून चित्रपटातील नायकासारखा चोराच्या मागे धावला. तो बराच वेळ पिकअपच्या खिडकीला लटकत राहिला. नंतर, चोराला पकडण्यात आले आणि त्याला जबर मारहाण करण्यात आली. मागे येणाऱ्या वराच्या कुटुंबानेही त्याला मारहाण केली. पण चोराने नंतर माफी मागितली आणि त्याला सोडून देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.