Viral VIdeo : लग्नातून नोटांचा हार घेऊन पिकअप व्हॅनने पळाला चोर, नवरदेवाने स्पायडर मॅन बनून शिकवली जन्माची अद्दल, थरारक व्हिडिओ

Viral Wedding Theft Video: काही लोकांनी मिळून पिकअप थांबवून चोराला बाहेर काढले आणि जबर मारहाण केली. वरात काढताना ही घटना घडली आणि वराच्या नातेवाईकांनीही चोराला मारले. नंतर चोराने माफी मागितली आणि शेवटी त्याला सोडून देण्यात आले.
Yashwant Kshirsagar
Groom Chase Thief : सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे, हा व्हिडिओ पाहताना एकीकडे तुमच्या काळजाचा ठोका चुकेल तर दुसऱ्याच क्षणी तुम्ही असू आवरु शकणार नाही. एक नवरदेव पिक-अप व्हॅनला लटकलेला व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. पिक अप व्हॅन थांबल्यावर नवरदेवासह काही लोकांनी ड्रायव्हरला बेदम मारहाण केली आहे.नवरदेवाच्या गळ्यातून नोटांचा हार पळवल्यामुळे त्याला मारहाण केल्याची माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

