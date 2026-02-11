Viral Video : लग्नानंतर पतीला आदर का मिळत नाही ? पंडितजींनी सांगितलं यामागील सत्य, व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये लग्न समारंभाचे शूट केले आहे. हा व्हिडिओ लग्नाच्या विधींनंतरचा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र हा व्हिडिओत मंडपात बसलेले पूजा करत असलेले पंडित काहीतरी अनपेक्षित बोलतात त्यामुळेच हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय बनला आहे. विनोदी असला तरी सध्याच्या नातेसंबंधावर मार्मिक टिप्पणी करणारा आहे. .पंडितडी सहसा मंत्र म्हणण्यापर्यंत आणि धार्मिक विधी करण्यापर्यंत मर्यादित असतात, परंतु यावेळी त्यांनी लग्नाच्या पुजेदरम्यान एक हलकेफुलके विधान केले ज्यामुळे उपस्थित असलेले सर्वजण गोंधळून गेले. व्हिडिओमध्ये पंडित अचानक विचारतात की घरात पुरुषांचा आदर का केला जात नाही. हा प्रश्न ऐकून उपस्थितांना धक्काच बसतो पण पंडितजी विनोदी पण विचार करायला लावणाऱ्या पद्धतीने आपला युक्तिवाद सुरू ठेवतात. ते म्हणतो की लग्नानंतर मुलीला तिच्या पालकांच्या जागी नवीन घर, बहिणीच्या जागी ननंद, आईवडिलांच्या जागी सासरे आणि भावाच्या जागी दीर किंवा त्यामुळे नात्याची कमतरता नसते. .पंडित काय म्हणाले?पंडित यांनी नंतर जोडलेली ही गोष्ट या व्हिडिओला खास बनवते. ते म्हणतात की पती कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय, म्हणजे मोफत मिळवला जातो. त्यानंतर ते हसत हसत पुढे म्हणतात की मोफत मिळालेल्या गोष्टीचा अनेकदा आदर केला जात नाही. म्हणून, जर एखाद्या पुरुषाला त्याचा आदर राखायचा असेल तर ते पूर्णपणे त्याच्या स्वतःच्या हातात आहे. त्याने असे वागले पाहिजे की लोक त्याचा आदर करतील. हे ऐकून मंडपातील लोक हास्याने फुलले आणि वातावरण हलके झाले..लग्नात अनपेक्षित पाहुणे पोहचले, विधी सुरु असताना वानर सेनेचा धुमाकुळ , पाहा viral video.या व्हिडिओची खास गोष्ट म्हणजे पंडित विनोदाच्या माध्यमातून अतिशय सोप्या पद्धतीने एक गंभीर सामाजिक मुद्दा स्पष्ट करतात. सहसा पती-पत्नी नात्यात आदर, समजूतदारपणा आणि समानतेबद्दल बोलले जाते, परंतु येथे पंडितांनी पुरुषांना उलट पद्धतीने आरसा दाखवला आहे. म्हणूनच लोक हा व्हिडिओ केवळ मनोरंजनासाठी पाहत नाहीत तर त्यामागील संदेशाचे कौतुक देखील करत आहेत..हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने शेअर केला जात आहे. लोक कमेंट सेक्शनमध्ये त्यांचे मत शेअर करत आहेत. काही जण याला मजेदार म्हणत आहेत, तर काही जण आजच्या काळातील वास्तवाशी जोडत आहेत. हा व्हायरल व्हिडिओ केवळ हास्याचा विषयच नाही तर नातेसंबंधांमध्ये आदर आणि वर्तनाचे महत्त्व सोप्या भाषेत स्पष्ट करतो. कदाचित म्हणूनच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर इतक्या वेगाने पसरत आहे आणि लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.