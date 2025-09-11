Viral Video: योगा करत होती महिला तितक्यात घडला निसर्गाचा चमत्कार, पाहा मंत्रमुग्ध करणारा व्हिडिओ

योगा करत असलेल्या महिलेच्या समोर अचानक मोर येतो आणि आपल्या पंखांचे सौंदर्य दाखवत मंत्रमुग्ध करतो. या अद्भुत दृश्याने प्रेक्षकांना हसवले आहे. व्हिडिओमध्ये मोराचे नृत्य आणि त्याच्या पंखांचे इंद्रधनुषी रंग पाहून लोकांनी कौतुक केले आहे. यूट्यूबवर शेअर झालेल्या या व्हिडिओने हजारो लोकांचे मन जिंकले आहे..Viral Yoga Video: सोशल मिडियावर अनेक प्राण्यांचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या एका मोराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. मोराच्या चमकदार पंखांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारतीय संस्कृतीतही मोराला एक विशेष स्थान आहे. तो केवळ राष्ट्रीय पक्षी नाही तर तो सौंदर्य आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानला जातो. अलीकडेच, त्याच्याशी संबंधित एक व्हिडिओ समोर आला आहे..व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये योगा करणाऱ्या एका महिलेसमोर अचानक एक मोर येतो आणि त्याच्या अनोख्या शैलीने सर्वांना मंत्रमुग्ध करतो. हे दृश्य इतके अद्भुत आहे की पाहणारे हसणे थांबवू शकत नाही. सुरुवातीला, एक परदेशी महिला तिच्या छतावर योगा करण्यात मग्न असल्याचे दिसते. ती पूर्ण शांततेत आणि एकाग्रतेने बसलेली असते, परंतु अचानक, जणू काही आकाशातून एखादी भेटवस्तू खाली येत असल्याप्रमाणे, एक मोर छतावर येतो. सर्वातआधी तो फिरतो, नंतर थेट त्या महिलेकडे जातो. थोड्याच वेळात, तो तिच्यासमोर उभा राहतो आणि आपले पंख पसरतो..या मोराला पाहून असे वाटते की जणू तो एखाद्या स्टेजवर सादरीकरण करण्यासाठी आला आहे. गोल गोल फिरताना त्याचे पंख चमकतात आणि वातावरण आणखी चैतन्यशील बनवतात. प्रेक्षकांना असे वाटते की मोराला कॅमेरा कोणत्या दिशेने आहे हे माहित आहे आणि तो त्या दिशेने आपली कला सादर करत आहे. हा व्हिडिओ यूट्यूबवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव करण्यात आला आहे. .एका यूजरने व्हिडिओवर कमेंट केली की या मोराने महिलेचा योग अधिक सुंदर बनवला आहे. दुसऱ्याने व्हिडिओवर कमेंट केली आणि लिहिले की या मोराने व्हिडिओमध्ये येऊन तो अधिक सुंदर बनवला आहे. दुसऱ्याने लिहिले की निसर्गाचा हा चमत्कार कॅमेऱ्यात कैद झाला हे चांगले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.