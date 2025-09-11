Trending News

Viral Video: योगा करत होती महिला तितक्यात घडला निसर्गाचा चमत्कार, पाहा मंत्रमुग्ध करणारा व्हिडिओ

सध्या सोशल मिडियावर अनेक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. पण सोशल मिडियावर मोराचा व्हायरल होत असलेला व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
पुजा बोनकिले
योगा करत असलेल्या महिलेच्या समोर अचानक मोर येतो आणि आपल्या पंखांचे सौंदर्य दाखवत मंत्रमुग्ध करतो. या अद्भुत दृश्याने प्रेक्षकांना हसवले आहे. व्हिडिओमध्ये मोराचे नृत्य आणि त्याच्या पंखांचे इंद्रधनुषी रंग पाहून लोकांनी कौतुक केले आहे. यूट्यूबवर शेअर झालेल्या या व्हिडिओने हजारो लोकांचे मन जिंकले आहे.

Viral Yoga Video: सोशल मिडियावर अनेक प्राण्यांचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या एका मोराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. मोराच्या चमकदार पंखांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारतीय संस्कृतीतही मोराला एक विशेष स्थान आहे. तो केवळ राष्ट्रीय पक्षी नाही तर तो सौंदर्य आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानला जातो. अलीकडेच, त्याच्याशी संबंधित एक व्हिडिओ समोर आला आहे.

