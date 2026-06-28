Viral Video: शिवरायांच्या काळातील 'या' खेळाची युरोपमध्ये पुन्हा क्रेझ; व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुमचाही विश्वास बसणार नाही

How Billarda is Similar to Indian Vitidandu : युरोपमधील स्पेनमधील एका पारंपरिक खेळाची भारतात जोरदार चर्चा रंगली आहे. या खेळाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. हे व्हिडिओ पाहून अनेकांना आपल्या बालपणीच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत, कारण हा खेळ भारतातील पारंपरिक 'विटी-दांडू' या खेळाशी खूप मिळता जुळता आहे. 'बिलार्डा' म्हणून ओळखला जाणारा हा खेळ वायव्य स्पेनमधील गालिसिया भागात खेळला जातो; हा खेळ अत्यंत प्राचीन मानला जातो आणि त्याचे संदर्भ १३ व्या शतकापर्यंतचे असल्याचे सांगितले जाते..अलीकडच्या काळात या खेळाची लोकप्रियता पुन्हा वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत आणि स्थानिक क्रीडा संस्थांकडून विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जात आहे. आता बिलार्डाच्या लीग सामने, प्ले-ऑफ आणि अगदी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाही आयोजित केल्या जातात. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये खेळाडू एका लांब दांड्याचा वापर करून लाकडाचा एक छोटा तुकडा हवेत उडवतात आणि नंतर त्याला जोरात फटका मारून पुढे पाठवतात. ही पद्धत अगदी आपल्याकडील विटी-दांडूच्या खेळासारखीच आहे. (Revival of Traditional Sports in Europe and India).त्यामुळे, हा खेळ अगदी आपल्याकडील विटी-दांडूसारखाच असल्याचे पाहून भारतीय सोशल मीडिया वापरकर्ते थक्क झाले आहेत. अनेकांनी तर गमतीने याला "परदेशी विटी-दांडू" असेही म्हटले आहे. बिलार्डाचे हे व्हिडिओ भारतात वेगाने पसरत असून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. काही हा खेळ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात खेळला जात असल्याचे म्हटले आहे.."विराट भाऊ, मला कॉल कर!" भर मैदानात स्टंप उडवल्यानंतर आयशोस्पीडचा राडा; व्हिडिओ पाहून तुम्हीही पोट धरून हसाल!.मराठी मातीतील विटी-दांडूविटी -दांडू हा मराठी मातीतील पूर्वीपासून खेळला जाणारा एक खेळ आहे. हा खेळ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही खेळला जाई प्रामुख्याने हा खेळ खेडोपाडी खेळला जातो. यामध्ये एक लाकडी दांडू असतो व लाकडापासून तयार केलेली विटी असते. बिलार्डा हा अगदी असाच खेळ आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.