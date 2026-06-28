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Viral Video: शिवरायांच्या काळातील 'या' खेळाची युरोपमध्ये पुन्हा क्रेझ; व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुमचाही विश्वास बसणार नाही

Traditional Games : युरोपमध्ये या खेळासाठी लीग, स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय सामने आयोजित केले जात आहेत. भारतीयांनी याला “परदेशी विटी-दांडू” म्हणत मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या असून शिवरायांच्या काळाशीही तुलना केली जाते.
Players in Spain playing Billarda

Players in Spain playing Billarda

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

How Billarda is Similar to Indian Vitidandu : युरोपमधील स्पेनमधील एका पारंपरिक खेळाची भारतात जोरदार चर्चा रंगली आहे. या खेळाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. हे व्हिडिओ पाहून अनेकांना आपल्या बालपणीच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत, कारण हा खेळ भारतातील पारंपरिक 'विटी-दांडू' या खेळाशी खूप मिळता जुळता आहे. 'बिलार्डा' म्हणून ओळखला जाणारा हा खेळ वायव्य स्पेनमधील गालिसिया भागात खेळला जातो; हा खेळ अत्यंत प्राचीन मानला जातो आणि त्याचे संदर्भ १३ व्या शतकापर्यंतचे असल्याचे सांगितले जाते.

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