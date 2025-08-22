Trending News

दिवसाला ९ तास झोपायचा मिळणार १० लाख रुपये पगार... कंपनीची भन्नाट ऑफर, कोण करु शकतो अर्ज?

Wakefit Sleep Internship 2025 : एखाद्या नोकरीत जर झोपणे हे एकमेव काम असेल तर? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे. कारण एका कंपनी भन्नाट इंटर्नशिप प्रोग्राम सुरु केला आहे.
Wakefit Sleep Internship 2025
Wakefit Sleep Internship 2025esakal
Shubham Banubakode
Updated on

Wakefit launches Sleep Internship 2025 – get paid up to ₹10 lakh for sleeping 9 hours daily on new mattresses : ऑफीसमध्ये काम करताना अनेकांना झोप येते. अशावेळी काम बाजुला ठेऊन थोडं झोपावं, अशी तीव्र इच्छा होते. मात्र, कामाच्या ताणामुळे ते शक्य होत नाही. पण एखाद्या नोकरीत जर झोपणे हे एकमेव काम असेल तर? तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे. कारण एका कंपनी भन्नाट इंटर्नशिप प्रोग्राम सुरु केला आहे. यात तुम्हाला दिवसाला ९ तास झोपायचा रग्गड पगार मिळणार आहे.

Sleep

