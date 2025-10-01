Video : बायको लव्हरसोबत नको त्या अवस्थेत दिसली; नवऱ्याने रेकॉर्ड केला व्हिडिओ, पण पुढे जे झालं...धक्कादायक घटना व्हायरल

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ सध्या तुफान गाजतोय जो सुरुवातीला पत्नीच्या अफेअरचा पर्दाफाश करतो, पण शेवटी एका अनपेक्षित वळणाने सर्वांना चकित करतो. या व्हिडिओने नेटकऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.व्हिडिओची सुरुवात होते एका बाजारात जिथे दोन महिला हातात हात घालून चालताना दिसतात. त्यांच्यामागे एक माणूस कॅमेरा घेऊन त्यांचा पाठलाग करतो. अचानक तो एका महिलेला हाक मारतो आणि तिला बेशरम म्हणत तिच्यावर गर्लफ्रेंडसोबत फिरण्याचा आरोप करतो. ती स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करते, पण तो तिला बोलू देत नाही. तो म्हणतो, मी नेहमीच शंका घेत होतो. तू फोन बाथरूममध्ये घेऊन गप्पा मारायचीस! त्याने तिला दिलेल्या भेटवस्तू, विशेषत: फोन, परत मागितला. फोन पाहताच तो संतापतो, माझ्या दिलेल्या नव्या फोनवर ओरखडे का? पण इथच व्हिडिओला कलाटणी मिळते..Photo : 'प्लीज, मला मारू नका'...आधी मॅडमनी रक्त येईपर्यंत मारलं अन् ड्रायव्हरने उलटं लटकवलं, चिमूकल्याचा शाळेतला व्हिडिओ व्हायरल.रागाचा आव आणणारा तो माणूस शांतपणे म्हणतो, काही हरकत नाही, मी हा फोन कॅशिफायवर विकेन आणि लगेच पैसे मिळवेन! आणि अचानक हा नाट्यमय प्रसंग कॅशिफायच्या ‘कॅनिव्हल सेल’च्या जाहिरातीत बदलतो. या सेलमध्ये आयफोन 14 (33,999 रुपये), आयफोन 13 (25,999 रुपये), आयफोन 12 (19,999 रुपये) आणि आयफोन 11 (14,999 रुपये) यांसारख्या आकर्षक किंमतीत फोन उपलब्ध आहेत..Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ.याशिवाय लॅपटॉप, अॅपल वॉच, 12 महिन्यांची वॉरंटी आणि EMI पर्यायही मिळतात. तुटलेल्या स्क्रीनची त्वरित दुरुस्ती आणि बाजारापेक्षा स्वस्त अॅक्सेसरीजही यात समाविष्ट आहेत. 22 सप्टेंबरला अपलोड झालेल्या या व्हिडिओला 27 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. नेटकरी म्हणतात, भाई, आम्ही तर सिरियसली पाहत होते! दुसऱ्याने लिहिले, बॅकग्राऊंड म्युझिक नसते तर जाहिरात आहे हे कळलेच नसते..थोडक्यात हा माजेसहोर व्हिडिओ आपल्याला हसवणारा आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.