Video : पर्स आणून द्या नाहीतर ट्रेन फोडणार! महिलेने रागाच्या भरात हाताने फोडली काच,शेजारी लहान मुल,पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ

Indore-Delhi Vande Bharat Express Viral Video : इंदूर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये धक्कादायक घटना घडली. एका महिलेची पर्स एसी कोचमध्ये प्रवासादरम्यान हरवली. पाकिटात रोख रक्कम, ओळखपत्रे आणि इतर मौल्यवान वस्तू होत्या. हरवलेले पाकीट शोधण्यासाठी तिने तातडीने रेल्वे पोलिस फोर्स (RPF) कडे मदत मागितली. मात्र RPF अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यास स्पष्ट नकार दिला. ते म्हणाले, ट्रेन दिल्लीला पोहोचल्याशिवाय काही करता येणार नाही. तिथे जाऊन तक्रार नोंदवा. हे उत्तर ऐकून महिला प्रचंड संतापली. रागाच्या भरात तिने कोचमधील काचेची खिडकी फोडली.घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. व्हिडिओत दिसते की महिला रागारागाने ओरडत आहे आणि खिडकीचे मोठे तुकडे उडालेल्या अवस्थेत ट्रेनची सीट पूर्णपणे काचेच्या तुकड्यांनी भरलेली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महिलेच्या शेजारी तिचे लहान मूल बसलेले होते. रागाच्या भरात तिने मुलाची काळजीही घेतली नाही. काचेचे तीक्ष्ण तुकडे मुलाच्या जवळपास विखुरले गेले, ज्यामुळे त्याला इजा होण्याची शक्यता निर्माण झाली. सुदैवाने कोणतीही दुखापत झाली नाही पण हा प्रकार प्रवाशांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करणारा ठरला..इतर प्रवाशांनी सांगितले की महिला सुरुवातीला शांतपणे RPF कडे विनंती करत होती. पाकीट हरवल्याने तिच्या चेहऱ्यावर चिंता होती. पण अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे तिचा संयम सुटला. मी दिल्लीला पोहोचण्याची वाट का पाहू? आत्ताच कारवाई करा, असे ती ओरडत होती. RPF च्या या वृत्तीमुळे रेल्वे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रवासी म्हणतात, ट्रेनमध्ये चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत, पण मदत मिळत नाही..रेल्वे अधिकाऱ्यांनी घटनेची चौकशी सुरू केली आहे. महिलेविरुद्ध खिडकी तोडल्याबाबत गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, RPF च्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी होतेय. हा व्हिडिओ ट्विटर, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर लाखो व्ह्यूज मिळवतोय. नेटिझन्स म्हणतात रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करतेय.. ही घटना रेल्वे सेवेतील त्रुटी उघड करणारी ठरली आहे. प्रवाशांना आता अपेक्षा आहे की अशा प्रकरणात तात्काळ मदत मिळेल..