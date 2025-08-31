Video : मृत्यूनंतरही डेड बॉडी ठेवतात घरी, रोज नवे कपडे अन् जेवण देतात ; मृतदेहाशी गप्पाही मारतात, विचित्र परंपरेचा व्हिडिओ व्हायरल

ताना तोराजातील गुहा अंत्यसंस्कार मृत्यूला उत्सवासारखे साजरे करतात.ताऊ ताऊ पुतळे मृतांच्या स्मृती जपण्याचे प्रतीक आहेत.ही परंपरा जीवन आणि मृत्यू यांच्याविषयी अनोखा दृष्टिकोन देते..Indonesia Video : इंडोनेशियातील ताना तोराजा येथील डोंगररांगांमध्ये लपलेलं एक अनोखं विश्व आहे, जिथे जीवन आणि मृत्यू यांचा उत्सव थक्क करणाऱ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. येथील प्राचीन परंपरेनुसार मृत्यू हा अंत नसून एका नव्या प्रवासाची सुरुवात मानला जातो. या डोंगरांमधील गूढ गुहांमध्ये मृतदेहांना विश्रांती दिली जाते जिथे ‘ताऊ ताऊ’ नावाच्या लाकडी पुतळ्यांचे आत्मे त्यांचे रक्षण करतात. ही परंपरा केवळ रिवाज नाही तर तोराजन लोकांच्या जीवनदृष्टीचा एक गहन पैलू आहे..ताना तोराजामधील या गुहा अंत्यसंस्कारांना एका अनोख्या उंचीवर घेऊन जातात. तिथ मृत्यूला भीतीदायक समजण्याऐवजी तो एक सण म्हणून साजरा केला जातो. मृत व्यक्तीच्या स्मृती जपण्यासाठी ताऊ पुतळे गुहांबाहेर उभे केले जातात जे त्यांच्या आत्म्याचे प्रतीक मानले जातात. हे पुतळे स्थानिक कारागिरांनी काळजीपूर्वक कोरलेले असतात जणू मृत व्यक्ती अजूनही आपल्या प्रियजनांसोबत आहे..Army Love Story : हमारी अधुरी कहाणी! शहीद मेजर नायर यांची हार्टब्रेकिंग लवस्टोरी; ज्या मुलीवर प्रेम केलं तिला पॅरालिसिस झाला अन्....या परंपरेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तोराजन लोकांचा मृत्यूकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन. ते मृत्यूला जीवनाचा अविभाज्य भाग मानतात आणि त्याचा सन्मान करतात. या गुहा आणि ताऊ ताऊ पुतळ्यांचे रहस्यमय सौंदर्य पर्यटकांना आणि संस्कृतीप्रेमींना आकर्षित करते. मात्र या पवित्र गुहांमध्ये प्रवेश करण्याचे धाडस प्रत्येकजण करू शकत नाही कारण येथील शांतता आणि गूढ वातावरण मनाला अंतर्मुख करते..Video : तरुणाने तरुणीशेजारी बसून पॅन्ट काढली अन्...; लोकल ट्रेनमध्ये केले घाणेरडे चाळे, मुंबईतला धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.ताना तोराजा येथील ही परंपरा आपल्याला जीवन आणि मृत्यू यांच्याविषयी नव्याने विचार करण्यास भाग पाडते. इथे मृत्यू हा केवळ शोक नाही तर एक उत्सव आहे जो मानवतेच्या अमर बंधनांचा सन्मान करतो. तुम्ही या रहस्यमयी गुहांचा शोध घेण्याचे धाडस तुमच्यातही आहे का? यावर नक्की विचार करा.FAQs What are the cave burials of Tana Toraja?ताना तोराजातील गुहा अंत्यसंस्कार म्हणजे काय?ताना तोराजातील गुहा अंत्यसंस्कार ही एक प्राचीन परंपरा आहे, जिथे मृतदेहांना डोंगरातील गुहांमध्ये ठेवले जाते आणि त्यांचे ताऊ ताऊ पुतळ्यांद्वारे रक्षण केले जाते.What is the significance of Tau Tau effigies?ताऊ ताऊ पुतळ्यांचे महत्त्व काय आहे?ताऊ ताऊ पुतळे हे मृत व्यक्तीच्या आत्म्याचे प्रतीक मानले जातात आणि त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी गुहांबाहेर उभे केले जातात.Why do Torajans celebrate death?तोराजन लोक मृत्यू का साजरा करतात?तोराजन लोक मृत्यूला जीवनाचा अविभाज्य भाग मानतात आणि तो एका नव्या प्रवासाची सुरुवात समजून उत्सवासारखे साजरा करतात.Are the cave burials open to tourists?गुहा अंत्यसंस्कार पर्यटकांसाठी खुले आहेत का?होय, काही गुहा पर्यटकांना पाहण्यासाठी खुल्या असतात, परंतु त्यासाठी स्थानिक नियमांचे पालन करावे लागते.How are Tau Tau effigies made?ताऊ ताऊ पुतळे कसे बनवले जातात?ताऊ ताऊ पुतळे स्थानिक कारागिरांनी लाकडापासून काळजीपूर्वक कोरून बनवले जातात, जे मृत व्यक्तीच्या चेहऱ्याशी साधर्म्य राखतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.