Trending News

Video : मृत्यूनंतरही डेड बॉडी ठेवतात घरी, रोज नवे कपडे अन् जेवण देतात ; मृतदेहाशी गप्पाही मारतात, विचित्र परंपरेचा व्हिडिओ व्हायरल

Video Indonesia Cave Burials Tau Tau Cultural Heritage : ताना तोराजातील गुहा अंत्यसंस्कार आणि ताऊ ताऊ पुतळे मृत्यूला उत्सवासारखे साजरे करतात.
Video Indonesia Cave Burials Tau Tau Cultural Heritage
Video Indonesia Cave Burials Tau Tau Cultural Heritageesakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • ताना तोराजातील गुहा अंत्यसंस्कार मृत्यूला उत्सवासारखे साजरे करतात.

  • ताऊ ताऊ पुतळे मृतांच्या स्मृती जपण्याचे प्रतीक आहेत.

  • ही परंपरा जीवन आणि मृत्यू यांच्याविषयी अनोखा दृष्टिकोन देते.

Indonesia Video : इंडोनेशियातील ताना तोराजा येथील डोंगररांगांमध्ये लपलेलं एक अनोखं विश्व आहे, जिथे जीवन आणि मृत्यू यांचा उत्सव थक्क करणाऱ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. येथील प्राचीन परंपरेनुसार मृत्यू हा अंत नसून एका नव्या प्रवासाची सुरुवात मानला जातो. या डोंगरांमधील गूढ गुहांमध्ये मृतदेहांना विश्रांती दिली जाते जिथे ‘ताऊ ताऊ’ नावाच्या लाकडी पुतळ्यांचे आत्मे त्यांचे रक्षण करतात. ही परंपरा केवळ रिवाज नाही तर तोराजन लोकांच्या जीवनदृष्टीचा एक गहन पैलू आहे.

Loading content, please wait...
Indonesia
death
science
Video
Video Clip
cctv video
video viral
(video)
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com