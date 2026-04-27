Viral Video : चिट्टी 3.0! रोबोनं डान्स करणाऱ्या मुलीला मारली मिठी; काही करता सोडेना, मजेशीर व्हिडिओ जगभर व्हायरल

तुम्हाला साऊथ इंडियन चित्रपट रोबोट आठवतो का? चिट्टीचा..जो सेम टू सेम वसिकरण म्हणजेच रजनीकांतची कॉपी असतो. पण पुढे जाऊन त्या मशीनमध्ये भावना निर्माण होता आणि तो हिरोईनच्या प्रेमात पडतो. असाच एक मजेशीर किस्सा चीनच्या एका विद्यापीठात घडला आहे. विद्यापीठाच्या स्पोर्ट्स इव्हेंटमध्ये एक ह्युमनॉइड रोबोट विद्यार्थ्यांसोबत डान्स परफॉर्मन्स करत होता. अचानक रोबोट आपल्या प्रोग्राम्ड हालचाली सोडून एका विद्यार्थ्यानीजवळ गेला आणि तिला घट्ट मिठी मारली.सगळे प्रेक्षक स्तब्ध झाले. स्टाफने तत्काळ धाव घेत रोबोटला बाजूला ओढले. मुलीला कसलीही इजा झाली नाही, पण हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि चीनभर चर्चेचा विषय बनला.काही लोक म्हणाले, "काय रे! रोबोटला स्वतंत्र बुद्धिमत्ता आली की काय?" तर काहींनी विचारले, "हा हाताळणाऱ्याचा खेळ तर नाही ना?" विद्यापीठातील स्टाफने स्पष्ट केले की, हे आधी ठरवलेले नव्हते. "रोबोटची AI प्रोग्रामिंगमध्ये चूक झाली," असे त्यांनी सांगितले.रोबोट देणाऱ्या कंपनीने मात्र वेगळे स्पष्टीकरण दिले. त्या वेळी स्टेजवर अनेक ड्रोन उडत होते. त्यामुळे सिग्नलमध्ये व्यत्यय आला आणि रोबोटची हालचाल बिघडली. ही चूक होती काहीही आधी ठरवले नव्हते.या घटनेमुळे तज्ज्ञ चिंतेत पडले आहेत. आता चीनमध्ये रोबोट्स सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होणे नॉर्मल झाले आहे. सरकार AI तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत आहे. हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, रेस आणि बॉक्सिंगसारख्या स्पर्धांमध्ये रोबोट्स दिसू लागले आहेत. एका रोबोटने नुकतेच मॅरेथन रेसमध्ये मानवी विश्वविक्रमही मोडला होता.पण या घटनेनंतर तज्ज्ञ म्हणतात, "रोबोट्स फक्त स्टेज प्रॉप्स नाहीत. त्यांच्यात यांत्रिक धोके असतात." त्यामुळे आता अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे. परफॉर्मन्स आधी चचणी करणे, रिहर्सल घेणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे, इमर्जन्सी स्टॉप बटण आणि मानवी देखरेख असावी असे सल्ले दिले जात आहेत.विद्यार्थिनीने माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला. रोबोट परत कंपनीकडे पाठवण्यात आला. ही घटना AI च्या भविष्यातील सुरक्षिततेची आठवण करून देते. रोबोट्स आपल्या आयुष्यात जास्त समावेशक होत आहेत, पण त्यांच्याशी व्यवहार करताना काळजी घ्यायला हवी.