Video : मोलकरीण रोज धुतलेल्या भांड्यांवर करायची मूत्रविसर्जन..10 वर्षे कुटुंबासाठी केले काम अन् अचानक CCTVमध्ये दिसली धक्कादायक गोष्ट

लखनऊच्या बिजनौर येथील मोलकरीण दहा वर्षांपासून भांड्यांवर लघवी फवारत होती, जी घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली.कुटुंबाच्या संशयामुळे स्वयंपाकघरात बसवलेल्या कॅमेऱ्यांनी हे घृणास्पद कृत्य उघड केले.व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मोलकरीण पोलिसांच्या ताब्यात असून पुढील कारवाई तक्रारीवर अवलंबून आहे..Bijnor Maid Spread Urine on Utensils CCTV Video Viral : लखनौच्या बिजनौर (नगीना) येथील एका प्रतिष्ठित व्यापारी कुटुंबाच्या घरात दहा वर्षांपासून काम करणाऱ्या मोलकरीणीच्या अमानवी कृत्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. या महिलेने स्वयंपाकघरातील भांड्यांवर लघवी फवारल्याचा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून लोकांमध्ये संताप आहे. या कुटुंबाने दहा वर्षांपासून त्या मोलकरीणीवर पूर्ण विश्वास ठेवला होता..मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून तिच्या वागण्यात बदल दिसू लागल्याने कुटुंबातील महिलांना संशय आला. यामुळे त्यांनी स्वयंपाकघरात गुप्तपणे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले. कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या दृश्यांनी कुटुंबाला हादरून सोडले. व्हिडिओमध्ये दिसते की महिलेने एका ग्लासमध्ये लघवी केली आणि ती स्वयंपाकघरातील भांड्यांवर शिंपडली. हे पाहून कुटुंबाने तातडीने पोलिसांना माहिती दिली..संध्याकाळी ती पुन्हा कामावर आली असता कुटुंबाने तिला जागीच पकडले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पोलिसांनी चौकशीदरम्यान महिलेला तिची चूक मान्य केली परंतु तिने असे का केले याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले नाही. कुटुंबाने अद्याप लेखी तक्रार दिलेली नाही त्यामुळे पोलिसांनी शांतता भंग केल्याबद्दल तिचे चलन केले आहे. लेखी तक्रार मिळाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई होईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी हे कृत्य अमानवीय म्हटले तर काहींनी यामागे मानसिक विकार असल्याचा अंदाज वर्तवला. ही घटना स्वच्छता आणि विश्वास यांच्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. समाजात अशा घटनांमुळे घरकाम करणाऱ्या व्यक्तींच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत..FAQsWhat happened in the Bijnor Nagina housekeeper incident?बिजनौर नगीना मोलकरीण घटनेत काय घडले?नगीना येथील एका व्यापारी कुटुंबातील मोलकरीण गेल्या दहा वर्षांपासून भांड्यांवर लघवी फवारत होती, जी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आणि व्हिडिओ व्हायरल झाला.Why did the family install CCTV cameras?कुटुंबाने सीसीटीव्ही कॅमेरे का बसवले?मोलकरीणीच्या वागण्यात बदल दिसल्याने आणि संशय वाढल्याने कुटुंबाने स्वयंपाकघरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते.What actions were taken by the police?पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?पोलिसांनी महिलेला ताब्यात घेतले आणि शांतता भंग केल्याबद्दल तिचे चलन केले; लेखी तक्रार मिळाल्यास पुढील कारवाई होईल.How did the video become viral?हा व्हिडिओ व्हायरल कसा झाला?कुटुंबातील एका सदस्याने हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला, त्यानंतर तो काही वेळातच व्हायरल झाला.Was the housekeeper's motive clear?मोलकरीणीचा हेतू स्पष्ट झाला का?महिलेने तिची चूक मान्य केली, पण तिने असे का केले याबद्दल स्पष्ट कारण सांगितले नाही; काही लोक हे मानसिक विकाराशी जोडत आहेत..