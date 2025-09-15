Trending News

Video : विकृतीचा कळस! लहान भावासोबत जात होती चिमुकली; नराधमाने रस्त्यावरच तिच्यासोबत केलं नीच कृत्य, घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

Sexual abuse with little girl video viral : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत एका चिमुकलीसोबत विनयभंग झाल्याचे दिसते. हा व्हिडिओ समाजातील विकृत मानसिकतेचा घाणेरडा चेहरा दाखवतो.
Sexual abuse with little girl video viral

Sexual abuse with little girl video viral

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Sexual Abuse Video : आपण नेहमीच म्हणतो की महिला, सशक्तीकरणाची गरज आहे. पण स्त्रीयांसोबत अशा हजारो घटना घट असतात ज्या आपले काळीज पिळवटून टाकतात. पण विकृत मानसिकतेचे अनेक लोक असेही म्हणतात की यात यात मुलींची चूक आहे, महिला अशा वागतात, तशा राहतात त्यामुळे त्यांच्यासोबत या घटना घडतात. पण नुकतीच एक अशी घटना घडली आहे जी विकृतीचा घाणेरडा चेहरा आपल्याला दाखवते. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यासोबत अशी कॅपशन होती की, आणि आजही तुम्ही मुलींना दोष देता..!

Loading content, please wait...
Crime Against Woman
Video
Video Clip
abuse
video viral
child abuse
child sexual abuse
Sexual harassment
Physical abuse
sexual assault
(video)
viral video
women's rights and safety
sexual assault allegations
Women's Empowerment Events
lost children safety

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com