Trending News

Video : हर हर महादेव! कैलाश पर्वत सोनेरी किरणांनी न्हाऊन निघालं..सुर्योदयाचा चमत्कारिक व्हिडिओ व्हायरल, दिवसभरात 10 लाख Views

Mount Kailash Golden Sunrise Viral Video : कैलाश पर्वताला सूर्योदयाच्या सोनेरी किरणांनी झळाळी दिली, हा दुर्मिळ क्षण व्हिडिओत कैद
Viral Golden Sunrise on Mount Kailash Shocks Shiva Devotees Worldwide

Viral Golden Sunrise on Mount Kailash Shocks Shiva Devotees Worldwide

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Kailash Parvat Sunrise Video : हिमालयाच्या गूढ डोंगररांगांमध्ये वसलेले भगवान शंकराचे निवासस्थान असलेले कैलाश पर्वत नेहमीच रहस्यमयी आणि पवित्र मानले जाते. पण नुकताच एका दुर्मिळ क्षणाने जगातील लाखो भाविकांना थक्क करून सोडले आहे. सकाळच्या पहिल्या किरणांनी कैलाश पर्वताला सोनेरी रंगाने न्हाऊन न टाकले, तेव्हा तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि आज हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. अवघ्या ४८ तासांत तब्बल १० लाखांहून अधिक लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे

Loading content, please wait...
Video
Video Clip
cctv video
video viral
mountains
Mountain
mahadev temple
(video)
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com