Video : हर हर महादेव! कैलाश पर्वत सोनेरी किरणांनी न्हाऊन निघालं..सुर्योदयाचा चमत्कारिक व्हिडिओ व्हायरल, दिवसभरात 10 लाख Views

Kailash Parvat Sunrise Video : हिमालयाच्या गूढ डोंगररांगांमध्ये वसलेले भगवान शंकराचे निवासस्थान असलेले कैलाश पर्वत नेहमीच रहस्यमयी आणि पवित्र मानले जाते. पण नुकताच एका दुर्मिळ क्षणाने जगातील लाखो भाविकांना थक्क करून सोडले आहे. सकाळच्या पहिल्या किरणांनी कैलाश पर्वताला सोनेरी रंगाने न्हाऊन न टाकले, तेव्हा तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि आज हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. अवघ्या ४८ तासांत तब्बल १० लाखांहून अधिक लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला आहे.व्हिडिओमध्ये दिसते ते फक्त डोंगर नाही, तर एक चमत्कारच आहे. पूर्वेकडील आसमंतातून उगवणारा सूर्य जेव्हा कैलाशाच्या बर्फाळ शिखरांना स्पर्श करतो, तेव्हा संपूर्ण पर्वत सोनेरी प्रकाशाने झगमगून उठतो. क्षणार्धात बर्फाळ शिखरं जणू पाघळलेल्या सोन्याने मढवली गेली आहेत असे वाटते. हा प्रकाश इतका तेजस्वी आणि दिव्य आहे की पाहणाऱ्याच्या मनात आपोआप "हर हर महादेव"चा जयघोष घुमू लागतो. हा व्हिडिओ एका यात्रेकरूने आपल्या मोबाईलमध्ये टिपला आहे..त्याने सांगितले की, मी कैलाश यात्रेला आलो होतो. सकाळी ५.३० वाजता अचानक हे दृश्य दिसले. मी कधीच असा प्रकाश पाहिला नव्हता. वाटले की स्वतः महादेवच प्रकट झाले आहेत त्याने हा व्हिडिओ X (ट्विटर), इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपवर शेअर केला आणि काही तासांतच तो जगभरात पसरला. भारत, नेपाळ, तिबेटसह जगभरातील शिवभक्त हा व्हिडिओ पाहून भक्तिमय झाले आहेत. कोणी म्हणतंय हे खरे कैलाश दर्शन आहे, तर कोणी म्हणतंय भगवान शंकराने आपल्या भक्तांना खास आशीर्वाद दिलाय..काहींनी तर हा व्हिडिओला दिव्य चमत्कार म्हणून संबोधला आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या हा सोनेरी प्रकाश अल्पाइन ग्लो नावाच्या निसर्गाच्या खेळाचा भाग आहे, जेव्हा सूर्यकिरण बर्फकणांवर विशिष्ट कोनात पडतात तेव्हा असे दिसते. पण भाविकांसाठी हे फक्त विज्ञान नाही, तर थेट महादेवाचा आशीर्वाद आहे..सध्या हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असून लवकरच कोट्यवधी व्ह्यूज गाठेल अशी चिन्हे आहेत. तुम्हीही हा अद्भुत सोनेरी कैलाश पाहिला का? जरूर पाहा आणि हर हर महादेव म्हणत शेअर करा.FAQsWhat exactly happened in the Mount Kailash viral video?सकाळी सूर्योदयाच्या पहिल्या किरणांनी कैलाशाचे बर्फाळ शिखर सोनेरी रंगाने न्हाऊन गेले, संपूर्ण पर्वत जणू सोन्याचा झाला.How many views has this video crossed?अवघ्या ४८ तासांत १० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले असून अजूनही वेगाने वाढत आहेत.Who recorded this amazing golden sunrise on Kailash?कैलाश यात्रा करणाऱ्या एका भारतीय भाविकाने सकाळी ५:३० वाजता मोबाईलने हा व्हिडिओ काढला.Why are Shiva devotees calling it a divine miracle?शिवभक्तांना वाटते हे भगवान शंकराने स्वतः दिलेले खरे दर्शन आणि आशीर्वाद आहे, म्हणून सर्वजण भावूक झालेत.Is this golden glow natural or supernatural?विज्ञानाला याला अल्पाइन ग्लो म्हणतात, पण लाखो भक्तांसाठी हा थेट महादेवाचा चमत्कार आहे..