Video : पोलीस आहेत की गुंड? ट्रक थांबण्यासाठी केली दगडफेक, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

पोलिसांनी ट्रकवर दगडफेक केल्याचा व्हिडीओ व्हायरलअवैध खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणीत पोलिसांनी बेकायदेशीर मार्ग अवलंबला.सोशल मीडियावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसह जनतेत संताप व्यक्त केला जात आहे..Trending video : पोलिस तर आपल्या सूरक्षेसाठी असतात पण पोलिसांचा एक धक्कादायक कारनामा समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यातील रॉबर्ट्सगंज परिसरात पोलिसांनी अवैध खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर दगडफेक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने पोलिसांवर टीकेची झोड उठली असून, याप्रकरणी तीन शिपायांना निलंबित करण्यात आले आहे. रॉबर्ट्सगंज पोलीस ठाण्याचे प्रमुख गोपालजी गुप्ता यांना पोलीस लाइन्समध्ये पाठवण्यात आले आहे..१२ सप्टेंबरच्या रात्री ११.४० वाजता लोधी टोल प्लाझाजवळ खनिज विभागाची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी सुरू होती. यावेळी काही ट्रक चालकांनी बॅरिकेड्स तोडून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना थांबवण्यासाठी पोलिसांनी दगडफेक केल्याने ट्रकच्या केबिनचे नुकसान झाले. हा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाल्याने ‘लोग क्या कहेंगे’ या इन्स्टाग्राम हँडलवरून व्हिडीओ व्हायरल झाला. युजर्सनी “पोलीस की दरोडेखोर?”, “पैशांसाठी दगडफेक” अशा तिखट प्रतिक्रिया दिल्या..Video : विकृतीचा कळस! लहान भावासोबत जात होती चिमुकली; नराधमाने रस्त्यावरच तिच्यासोबत केलं नीच कृत्य, घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल.सोनभद्रचे पोलीस उपअधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी यांनी सांगितले की, पोलिसांनी बेकायदेशीर मार्ग अवलंबल्याने कारवाई करण्यात आली आहे. खनिज विभागाचे निरीक्षक योगेश शुक्ला यांनी दावा केला की, ट्रक चालकांनी त्यांच्यावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांनी दगडफेक केली. व्हिडीओत पोलीस “थांबवा, थांबवा” असे ओरडताना दिसत आहेत. याप्रकरणी ट्रक चालकांविरुद्धही गुन्हा दाखल झाला आहे..जेमिनीवर Retro स्टाईल कपल फोटो बनवा एका क्लिकवर...सोशल मीडियावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चर्चा जोरात असली तरी पोलिसांनी तपासणीवेळी गैरप्रकार घडल्याचे मान्य केले. त्रिपाठी यांनी सांगितले की, तपास पूर्ण झाल्यावर पुढील कारवाई होईल. या घटनेने पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, जनतेत संताप पसरला आहे. याप्रकरणाचा तपास सुरू असून सत्य लवकरच समोर येईल अशी अपेक्षा आहे..FAQs What happened in the Sonbhadra police incident? / सोनभद्र पोलीस घटनेत काय घडले?सोनभद्रात अवैध खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर पोलिसांनी दगडफेक केली, ज्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला.Why did the police throw stones at the truck? / पोलिसांनी ट्रकवर दगडफेक का केली?पोलिसांनी सांगितले की, ट्रक चालकांनी बॅरिकेड्स तोडून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा स्वसंरक्षणासाठी दगडफेक केली.What action was taken against the police? / पोलिसांवर कोणती कारवाई झाली?तीन शिपाई निलंबित झाले आणि रॉबर्ट्सगंज पोलीस ठाण्याचे प्रमुख गोपालजी गुप्ता यांना पोलीस लाइन्समध्ये पाठवले.What are people saying about this incident on social media? / सोशल मीडियावर या घटनेबद्दल लोक काय म्हणत आहेत?लोकांनी पोलिसांवर भ्रष्टाचाराचे आणि दरोडेखोरांसारखे वर्तन केल्याचे आरोप केले आहेत.Is there an ongoing investigation into this incident? / या घटनेचा तपास सुरू आहे का?हो, सोनभद्र पोलिसांनी तपास सुरू केला असून पुढील कारवाई निष्कर्षांवर अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.