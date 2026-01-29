Snow River Video : वंडरलँड! बर्फाची नदी वाहताना पाहिलये का? हिमाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या बर्फवृष्टीनंतर आला बर्फाचा पूर, व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video : हिमाचल प्रदेशात निसर्गाचे एक रौद्र पण विलोभनीय रूप पाहायला मिळत असून खूप दिवसांपासून चाललेल्या कोरड्या हिवाळ्याचा अखेर शेवट झाला आहे. हिमालयाच्या कुशीत अचानक सुरू झालेल्या मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे ओसाड डोंगरदऱ्या आता पांढऱ्याशुभ्र चादरीने ओढलेल्या वंडरलँडमध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत. चंबा जिल्ह्यातील दुर्गम पांगी खोऱ्यात निसर्गाचा हा चमत्कार अनुभवण्यासाठी स्थानिक रहिवासी तयार असले तरी वाढत्या बर्फाचा सामना करणे आव्हानात्मक ठरत आहे..या मुसळधार बर्फवृष्टीनंतर पांगी खोऱ्यात चक्क 'बर्फाची नदी' (Ice River) वाहत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. गोठलेल्या बर्फाळ प्रवाहातून आणि डोंगरावरून खाली येणाऱ्या पांढऱ्या पुरामधून स्थानिक लोक जीव मुठीत धरून प्रवास करताना दिसत आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर (पूर्वीचे ट्वीटर) Nikhil Saini यांनी शेअर केलेला या बर्फाच्या नदीचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला असून लाखो लोकांनी निसर्गाचे हे थरारक दृश्य पाहून आश्चर्य व्यक्त केले आहे..Ajit Pawar Death : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांनो! तांत्रिक बिघाडापासून लाइट ऑन-ऑफपर्यंत; प्लेन क्रॅश होण्यामागे 'ही' 5 सिक्रेट कारणे.गेल्या काही दिवसांत या भागात तब्बल १२ इंचांहून अधिक बर्फवृष्टी झाली आहे. या प्रचंड बर्फामुळे संपूर्ण प्रदेश गाडला गेला असून रस्ते आणि पायवाटा पूर्णपणे गायब झाल्या आहेत. गावकरी आपला तोल सांभाळत तात्पुरत्या तयार केलेल्या बर्फाळ रस्त्यांवरून प्रवास करताना दिसत आहेत. हा पांढरा बर्फाचा पूर इतका वेगवान आहे की उंचावर राहणाऱ्या समुदायांचा जगाशी असलेला संपर्क तुटला असून त्यांना एकाकीपणाचा सामना करावा लागत आहे..Shivaji Maharaj Sisters : शिवरायांना किती बहीणी होत्या? पुढे त्यांचे काय झाले...'हा' इतिहास तुम्ही कुठेच वाचला नसेल, आज नक्की पाहा.हवामान बदलानुसार उत्तर भारतातील ही या हंगामातील दुसरी मोठी हिमवृष्टी ठरली आहे. २३ जानेवारीला झालेल्या मोठ्या बर्फवृष्टीने कोरड्या हवामानाचा काळ संपवला.. मात्र त्यानंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. हिमालयातील या बदलाचा परिणाम थेट मैदानी भागांवरही झाला असून दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने हजेरी लावली आहे. यामुळे वातावरणात कमालीचा गारवा निर्माण झाला आहे..Numerology Prediction : 'या' 3 मूलांकांच्या लोकांना अपघाताचा धोका जास्त असतो, यात तुमचा मूलांक आहे का? सुरक्षिततेचा उपायही पाहा.बर्फवृष्टीचा हा जोर केवळ हिमाचलपुरता मर्यादित नसून जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमध्येही हिमस्खलन (Avalanche) आणि रस्ते वाहून जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. यामुळे महत्त्वाचे महामार्ग बंद झाले असून अनेक विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. सध्याच्या माहितीनुसार डोंगरदऱ्यांमधील सुमारे ७०० हून अधिक रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. निसर्गाचे हे सौंदर्य जितके डोळ्यांचे पारणे फेडणारे आहे. तितकेच तेथील जनजीवनासाठी कष्टाचे ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.