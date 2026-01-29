Trending News

Snow River Video : वंडरलँड! बर्फाची नदी वाहताना पाहिलये का? हिमाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या बर्फवृष्टीनंतर आला बर्फाचा पूर, व्हिडिओ व्हायरल

Himachal Pradesh Snowfall River Viral Video : हिमाचलच्या पांगी खोऱ्यात १२ इंचांहून अधिक बर्फवृष्टीमुळे 'बर्फाची नदी' वाहत असून निसर्गाचे रौद्र सौंदर्य दिसत आहे.
Viral river of snow in Himachal Pradesh's Pangi Valley after heavy snowfall ends dry winter. Watch Nikhil Saini's stunning video of ice river in Chamba amid 12+ inches fresh snow.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Viral Video : हिमाचल प्रदेशात निसर्गाचे एक रौद्र पण विलोभनीय रूप पाहायला मिळत असून खूप दिवसांपासून चाललेल्या कोरड्या हिवाळ्याचा अखेर शेवट झाला आहे. हिमालयाच्या कुशीत अचानक सुरू झालेल्या मुसळधार बर्फवृष्टीमुळे ओसाड डोंगरदऱ्या आता पांढऱ्याशुभ्र चादरीने ओढलेल्या वंडरलँडमध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत. चंबा जिल्ह्यातील दुर्गम पांगी खोऱ्यात निसर्गाचा हा चमत्कार अनुभवण्यासाठी स्थानिक रहिवासी तयार असले तरी वाढत्या बर्फाचा सामना करणे आव्हानात्मक ठरत आहे.

Himachal Pradesh
trend
Video
Video Clip
video viral
Shimla Himachal Pradesh
(video)
viral video
agricultural damage Himachal

