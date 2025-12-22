लग्नात अनपेक्षित पाहुणे पोहचले, विधी सुरु असताना वानर सेनेचा धुमाकुळ , पाहा viral video

viral video: लग्नसोहळा म्हणजे आनंद, उत्साह आणि आठवणींचा खास क्षण असतो. विधी सुरू असताना सगळे पाहुणे लक्ष देऊन मंगलाष्टका, मंत्रोच्चार आणि विधी पाहत असतात. पण कधी कधी असे काही घडते की संपूर्ण लग्नसोहळाच चर्चेचा विषय बनतो. असाच एक भन्नाट व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. लग्नाचे विधी सुरू असतानाच अचानक अनपेक्षित पाहुणे मंडपात दाखल झाले आणि एकच गोंधळ उडाला. हे पाहुणे दुसरे तिसरे कोणी नसून थेट वानर सेना होती. मंडपात माकडांचा धुमाकूळ सुरू होताच वर–वधू, नातेवाईक आणि पाहुणे सगळेच गोंधळून गेले. हा मजेशीर आणि अनोखा प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ सध्या प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांनी देखील या व्हिडिओवर कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. .व्हायरल व्हिडिओव्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत जोडपे लग्नाच्या विधी करतांना दिसत आहे. वधु-वराने सुंदर ड्रेस परिधान केले आहे. एकमेकांना वरमाला घालतांना दिसतात. नंतर लग्नाच्याकाही विधीसाठी खाली बसलेले असताना अचानक माकड वधुच्या बाजूने धावताना दिसत आहे. माकडाने सर्वत्र धुमाकुळ घातले. विधीतील काही वस्तू उचलताना दिसत आहे तर प्लेटमधील पोळी पळून घेऊन जाताना दिसत आहे. तसेच एक माकड केळी खाताना दिसत आहे..कमेंट्स आणि लाइक्सचा वर्षावहा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवरील@mini_camera या अकाउंटवर पोस्ट करण्यात आला आहे. व्हिडिओ व्हायरल होताच लाइक्स आणि कमेंट्सा वर्षाव करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत २९५१ लाइक्स मिळाले आहे तर कमेंट्सचा वर्षाव झाला आहे. तसेच या व्हिडिओला १६२ के व्ह्युज मिळाले आहेत. एका यूजरने लिहिले की "जंगलात लग्न केले की प्राणी येणार च ना... मागे जंगल आहे",तर दुसऱ्याने कमेंट केली "पत्रिका भेटली असावी कदाचित", तिसऱ्याने कमेंट केली "का लग्न केलास भावा...हानुमान जी का आशीर्वाद...बॅचलर life.." तसेच अनेक यजूर्संनी हसण्याचे इमोजी कमेंटमध्ये टाकले आहेत. या व्हिडिओवरुन हे लक्षात येते की वेडिंग डेस्टिनेशन निवडताना नक्की काळजी घ्यावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.