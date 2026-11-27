India's AI Kid Raul John Aju: बहुतेक मुलं ज्या वयात शाळेच्या परीक्षा, अभ्यास आणि सोशल मीडियामध्ये व्यस्त असतात, त्याच वयात 16 वर्षांच्या राउल जॉन अजूच्या आयुष्यात एक असा क्षण आला, ज्याची त्याने कधी कल्पनाही केली नव्हती. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत सेल्फी घेण्याची संधी त्याला मिळाली.मॉस्कोमध्ये आयोजित AI Journey 2026 या परिषदेदरम्यान राउलची पुतिन यांच्याशी भेट झाली. या भेटीनंतर त्याने इन्स्टाग्रामवर पुतिन यांच्यासोबतचा फोटो शेअर केला. राउलला भारतात 'AI Kid' म्हणून ओळखलं जातं..राउलने आपल्या प्रवासाची सुरुवात अगदी साध्या पद्धतीने केली होती. वयाच्या अवघ्या 9 व्या वर्षी त्याने घरातील बाथरूममध्ये पहिला व्हिडिओ शूट केला होता. या आठवणीला उजाळा देताना त्याने पोस्टमध्ये लिहिलं, “वयाच्या 9 व्या वर्षी बाथरूममध्ये पहिला व्हिडिओ बनवण्यापासून ते राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासोबत सेल्फी घेण्यापर्यंतचा प्रवास इतका मोठा असेल, असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं.”मॉस्कोमधील परिषदेत AI क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ आणि संशोधकांकडून खूप काही शिकायला मिळालं आणि या क्षेत्रात अजून बरंच काही शिकायचं बाकी असल्याची जाणीव झाल्याचं राउलने नमूद केलं. या प्रवासात साथ दिल्याबद्दल त्याने आई-वडील, मित्र आणि परिषदेच्या आयोजकांचे आभार मानले..राहुल जॉन अजू कोण?राउल हा केरळमधील 16 वर्षांचा विद्यार्थी असून त्याला लहानपणापासूनच तंत्रज्ञान आणि नवनवीन गोष्टी तयार करण्याची आवड आहे. वयाच्या 12 व्या वर्षी त्याने शाळेच्या विज्ञान प्रदर्शनासाठी 'MeBot' नावाचा रोबोट तयार केला होता. त्यानंतर त्याने 15 हून अधिक AI टूल्स विकसित केली असून 'AI Realm Technologies' नावाचा स्वतःचा टेक स्टार्टअपही सुरू केला आहे..स्वतःची टेक कंपनीराहुलने तयार केलेले वेगवेगळे टेक प्रोजेक्ट्स एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी त्याने 'AI Realm Technologies' सुरू केली. यासोबतच, एक सामान्य समस्या सोडवण्याचाही त्याचा प्रयत्न होता. ज्यांच्याकडे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड नाही, अशा लोकांनाही QR कोड स्कॅन करून सहज डिजिटल पेमेंट करता यावं, यासाठी त्याने एक उपाय विकसित करण्यावर काम केलं..वडिलांनाच देतो पगारराउलच्या कंपनीतील सर्वात चर्चेत असलेली गोष्ट म्हणजे त्याचे वडीलही त्याच्यासाठी काम करतात. काही वृत्तानुसार अजू जोसेफ यांना राउल दरमहा 2 लाख रुपयांचा पगार देतो.वयाच्या 16 व्या वर्षी स्वतःची कंपनी चालवणं सोपं नाही. त्यामुळे राहुलने कंपनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी वडिलांकडे सोपवली आहे. त्याच्या मते, अनेक वर्षांच्या व्यावसायिक अनुभवाची जागा कोणतंही अॅप घेऊ शकत नाही. राहुलच्या वडिलांनी Amazon, Adobe, Wipro आणि IBM यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम केलं आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुभव कंपनीच्या कामात उपयोगी पडत असल्याचं राहुल सांगतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.