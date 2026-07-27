सोशल मीडियापासून आंदोलनापर्यंत... जेन-झी 'Vasteguna Huiya'च का म्हणतायत? हा ट्रेंड नेमका सुरू कसा झाला? वाचा Inside Story...

आजकाल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब… तुम्ही कुठेही पाहा, फक्त एकच शब्द घुमत आहे, तो म्हणजे 'वास्तेगुणा हुइया' (Vasteguna Huiya)... कधी जंतर मंतर येथील सीजेपीच्या आंदोलनात तर कधी एखाद्या मजेदार रीलमध्ये. एकंदरीत, हा शब्द सगळीकडे आहे. जर तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल की हे 'वास्तेगुणा हुइया' म्हणजे काय आणि लोक त्यावर इतके वेड्यासारखे रील्स का बनवत आहेत? आज आम्ही तुम्हाला यामागची इनसाइड स्टोरी सांगणार आहोत..आजकाल इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ चांगलाच धुमाकूळ घालत आहे. या व्हायरल क्लिपमध्ये एक मुलगी एका पोलिसाकडे पाहून अगदी अनोख्या पद्धतीने 'वास्तेगुणा हुइया' म्हणते. आता नेटकरी या व्हिडिओवर मीम्स बनवून आणि एकमेकांना टॅग करून धमाल करत आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, या शब्दाचा अर्थ काय आहे आणि तो कुठून आला आहे?.Viral Video : अंतराळातून दिसला भारताचा थक्क करणारा नजारा; वादळी ढग अन् विजांचा कडकडाट, ISS चा व्हिडिओ व्हायरल.तुम्हाला वाटेल की हा काहीतरी नवीन हिंदी किंवा अवघड संस्कृत शब्द आहे, पण तसे अजिबात नाही. याचा एक परदेशी संबंध आहे. इंस्टाग्राम आणि टिकटॉकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या आगमनापूर्वी 'व्हाइन' नावाचे एक ॲप होते. २०१५ मध्ये, व्हाइन ॲपवर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. ज्यामध्ये एक मुलगा ओरडतो, "कॅन आय गेट अ ओ ये?/ कॅन आय गेट अ ओ ये?"... इंटरनेटवरील लोकांनी हा छोटासा इंग्रजी संवाद उचलला. त्याला त्यांच्या स्वतःच्या देसी शैलीत एक वेगळाच ट्विस्ट दिला. .कोणाच्या लक्षातही आले नाही की कधी त्याचे एका विनोदात रूपांतर झाले. नंतर तो पुढे 'वास्तेगुणा हुइया' बनला. दिल्लीतील जंतर मंतर येथे नुकत्याच झालेल्या 'जनरेशन झेड'च्या आंदोलनादरम्यान जेव्हा हा ट्रेंड रस्त्यावर उतरला, तेव्हा गोष्टी आणखीच रंजक झाल्या. या आंदोलनादरम्यान, काही तरुणांनी कर्तव्यावर असलेल्या पोलिसांकडे जाऊन गंमतीने विचारले, "पोलीस काका, 'वास्तेगुणा हुइया'" आता अशा गंभीर प्रश्नावर पोलिसांच्या प्रतिक्रियेची कल्पना करा. हे मीम सोशल मीडियावर वाऱ्याच्या वेगाने पसरले..Abhijeet Dipke: आंदोलनात अभिजीत दिपकेंसोबत दिसलेली 'ती' तरुणी नेमकी कोण? अफवांमागचं सत्य जाणून घ्या....जर तुम्ही डिक्शनरी घेऊन त्याचा अर्थ शोधत बसला असाल, तर एक मिनिट थांबा. खरं तर, त्याचा काही अर्थच लागत नाही. ही जुन्या इंग्रजी ट्रेंड ' कॅन आय गेट अ ओ ये?' ची एक विकृत आणि पूर्णपणे गमतीशीर देसी आवृत्ती आहे. जी लोक केवळ रील्स, गंमत आणि लाईक्ससाठी वापरत आहेत. म्हणून भावा पुढच्या वेळी जेव्हा कोणी तुला अचानक विचारेल, 'वास्तेगुना हुइया?', तेव्हा समजून घे की ती व्यक्ती फक्त तुला या नवीन मीममध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.