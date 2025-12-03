Trending News

Viral Video: मुली कधीच मुलांना प्रपोज का करत नाहीत? रामायणाशी संदर्भ जोडलेलं कारण आलं समोर, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

Why Dont Girls Propose To Boys Reason: मुली कधीच मुलांना प्रपोज का करत नाहीत? एका व्हायरल रीलमधून या प्रश्नाचे उत्तर समोर आले आहे. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Why Dont Girls Propose To Boys Reason

Why Dont Girls Propose To Boys Reason

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

प्रेमाचा महिना अजून दोन महिने दूर आहे. या महिन्यात तुम्हाला अनेकदा लक्षात येईल की मुले मुलींना भेटवस्तू देतात. बहुतेकदा मुलांकडूनच प्रपोज येतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, नेहमी मुलेच मुलींना प्रपोज का करतात? मुली कधीच मुलांना प्रपोज का करत नाहीत? या प्रश्नाचे एक मजेदार उत्तर सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका रीलद्वारे दिले जात आहे. ज्यामध्ये एक मुलगी मुलींना प्रपोज करण्यासाठी पुढाकार का घेत नाही हे स्पष्ट करते.

Loading content, please wait...
viral
ramayana
Video
Propose
video viral
viral video
Couple
Relationship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com