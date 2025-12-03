Viral Video: मुली कधीच मुलांना प्रपोज का करत नाहीत? रामायणाशी संदर्भ जोडलेलं कारण आलं समोर, पाहा व्हायरल व्हिडिओ

प्रेमाचा महिना अजून दोन महिने दूर आहे. या महिन्यात तुम्हाला अनेकदा लक्षात येईल की मुले मुलींना भेटवस्तू देतात. बहुतेकदा मुलांकडूनच प्रपोज येतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, नेहमी मुलेच मुलींना प्रपोज का करतात? मुली कधीच मुलांना प्रपोज का करत नाहीत? या प्रश्नाचे एक मजेदार उत्तर सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका रीलद्वारे दिले जात आहे. ज्यामध्ये एक मुलगी मुलींना प्रपोज करण्यासाठी पुढाकार का घेत नाही हे स्पष्ट करते..सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक मुलगी विनोदी पद्धतीने मुली प्रपोज करण्यासाठी पुढाकार का घेत नाहीत हे स्पष्ट करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ रामायणातील एका घटनेशी जोडतो. ज्यामध्ये शुर्पनखाने लक्ष्मणला तिच्या भावना कबूल केल्यावर तिचे नाक कापले होते. ही गोष्ट लक्षात ठेवल्याने मुलींना भीती वाटते की त्यांचेही शुर्पनखासारखेच नशीब येईल..Viral Video: डोक्यावर पदर अन् हातात गिटार, एका रात्रीत व्हायरल झालं नव्या वधुचं गाणं, पाहा व्हिडिओ .व्हिडिओमध्ये ती मुलगी म्हणते की, मुली खूप घाबरतात आणि कधीही कोणत्याही मुलाला प्रपोज करत नाहीत. कारण रामायणात लक्ष्मणाने प्रपोज करताना शुर्पनखाचे नाक कापले होते आणि तेव्हापासून मुली घाबरल्या आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर हास्याचा विषय बनला आहे. लोक त्यावर विविध प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. सोनिया नावाच्या फेसबुक अकाउंटवरून शेअर केलेला हा व्हिडिओ लाखो लोकांनी पाहिला आहे..अनेकांनी तो लाईकही केला आहे. सोशल मीडिया वापरकर्ते व्हिडिओवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, "प्रत्येक मुलगा लक्ष्मण नसतो." दुसऱ्याने लिहिले की, "तुमच्याकडे विनोदाची अद्भुत भावना आहे." दुसऱ्याने जोडले की, "तुम्ही प्रयत्न करू शकता, कोणीही तुमच्यासोबत असे करणार नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.