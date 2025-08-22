Trending News

Viral Video : भटक्या कुत्र्यांपेक्षा यांचाच राडा! पोलिसांपुढंच रिलस्टार महिलेनं केला खतरनाक डान्स; नेटकरी म्हणाले तुम्हाला लाज...

Woman Dances in Front of Police for Reel : व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत एक महिला रिल्ससाठी थेट पोलिसांसमोर रस्त्यावर डान्स करताना दिसत आहे. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया देत संतापही व्यक्त केला आहे.
Woman Dances in Front of Police for Reel
Woman Dances in Front of Police for Reelesakal
Shubham Banubakode
Updated on

A woman danced in front of police officers to make a reel – video goes viral on social media : सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी लोक कोणत्याही थराला जायला तयार होतात. असाच काहीसा प्रकार नुकताच पुढे आला आहे. एका महिलेने चक्क पोलिसांसमोर रस्त्यावर डान्स करत रील बनवली आहे. या महिलेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया देत संतापही व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
video viral

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com